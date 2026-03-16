val de arestări în iran – sute de persoane acuzate că au transmis informații către israel și sua

Iranul a anunțat arestarea a 500 de persoane acuzate că ar fi furnizat informații către „inamici”, în timp ce atacurile aeriene israeliene și americane continuă să vizeze noi obiective pe teritoriul țării. Șeful poliției iraniene, Ahmadreza Radan, a declarat duminică, 15 martie 2026, că jumătate dintre aceste cazuri implică incidente grave, inclusiv persoane care ar fi transmis date pentru identificarea țintelor și care ar fi filmat locațiile atacurilor pentru a le trimite mai departe.

Radan nu a precizat perioada exactă în care au avut loc arestările. Potrivit Mediafax, presa iraniană a relatat, tot duminică, despre zeci de arestări în mai multe regiuni ale țării.

Arestări în nord-vestul și nord-estul Iranului

În nord-vestul Iranului, agenția de știri semi-oficială Tasnim a informat că 20 de persoane au fost reținute sub acuzația că ar fi transmis Israelului detalii despre locațiile activelor militare și de securitate iraniene. În nord-estul țării, o zonă care a fost mai puțin afectată de atacurile aeriene, aceeași agenție a raportat arestarea a 10 persoane, unele dintre acestea fiind suspectate că ar fi colectat informații despre locații sensibile și infrastructură economică.

O filială provincială a organizației de informații a Gărzilor Revoluționare a transmis, potrivit Tasnim, că „în timp ce inamicul sionist (Israelul) și SUA încearcă să invadeze Iranul, aceștia activează simultan mercenari și spioni pentru a organiza revolte, ca următor pas”.

Acțiuni împotriva tulburărilor interne și contextul atacurilor

În provincia Lorestan, din vestul Iranului, trei persoane au fost reținute pentru că ar fi încercat să „tulbure opinia publică” și să incendieze simboluri de doliu, potrivit relatărilor Tasnim.

O sursă apropiată strategiei militare israeliene a declarat pentru Reuters că Israelul a început să vizeze puncte de control al securității pe baza informațiilor primite de la informatori aflați la fața locului, marcând o nouă etapă a atacurilor asupra Iranului.

În ianuarie 2026, cu câteva săptămâni înainte de declanșarea războiului actual de către SUA și Israel împotriva Iranului, țara a fost scena unor proteste antiguvernamentale de amploare, reprimate în ceea ce autoritățile au numit cea mai sângeroasă intervenție din istoria Republicii Islamice. Oficialii iranieni au acuzat Israelul și SUA că ar fi instigat la „revolte violente” cu scopul de a răsturna regimul clerical.