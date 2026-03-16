val de incendii de vegetație în județul sibiu: sute de hectare afectate / foto video

De la începutul anului și până în prezent, pompierii sibieni au intervenit la 93 de incendii de vegetație uscată, care au afectat în total 620 de hectare de teren, dintre care 5 hectare de trestie, 10 hectare de litieră și 2 hectare de porumb.

Numai în acest sfârșit de săptămână s-a intervenit la 30 de incendii de vegetație uscată, care au afectat în total peste 350 de hectare de teren, 10 hectare de litieră și 2 hectare de porumb.

Cel mai mare incendiu de vegetație din acest an a fost înregistrat ieri, 15 martie, pe raza UAT Bruiu, unde, la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 2 hectare de pășune. După lichidarea incendiului, pompierii au constatat în urma recunoașterii făcute că suprafața totală afectată de foc a fost de aproximativ 250 de hectare de pășune.

Și alte incendii de vegetație care au provocat afectări semnificative de teren, arii protejate sau pagube materiale:

pe raza UAT Biertan – au fost afectate 81,5 hectare de teren, dintre care 50 de hectare în urma unui singur incendiu;

pe raza UAT Copșa Mică – au fost afectate aproximativ 50 de hectare de teren;

între localitățile Ocna Sibiului – Loamneș – Mândra au fost afectate aproximativ 35 de hectare de teren și aproximativ 10 hectare de trestie, o parte din zona afectată fiind arie protejată;

pe raza UAT Axente Sever au fost afectate aproximativ 50 de hectare de teren;

pe raza UAT Dumbrăveni au fost afectate aproximativ 20 de hectare de teren, 10 hectare de litieră și 2 hectare de porumb;

în Micăsasa, în urma unui incendiu de vegetație care a afectat aproximativ 1500 mp de teren, focul s-a extins și la o anexă gospodărească în care era depozitat material lemnos, fiind afectată o cantitate de aproximativ 3 mc de material lemnos;

pe raza UAT Mediaș au fost afectate aproximativ 10 hectare de teren, precum și o anexă gospodărească de aproximativ 20 mp.

De asemenea, în data de 13.02.2026, pe DN 1, la Post Control Veștem, în urma unui incendiu de vegetație a ars în totalitate o vulcanizare auto, precum și o hală în care erau depozitate anvelope, generând pagube semnificative.

Având în vedere numărul mare de incendii de vegetație, la nivelul ISU Sibiu, în acest sfârșit de săptămână au fost efectuate patrulări pe raza întregului județ, formate din specialiști ai Inspecției de Prevenire și personal operativ. Astfel, au fost efectuate peste 30 de patrulări în vederea prevenirii incendiilor de vegetație.

În ciuda eforturilor depuse de pompierii sibieni pentru stingerea incendiilor de vegetație și a patrulărilor efectuate, nu au fost identificate persoane care să inițieze incendiile. Cu toate acestea, ISU Sibiu, în baza protocolului de colaborare și a legislației în vigoare, transmite permanent către APIA Sibiu localizările terenurilor incendiate, în vederea aplicării măsurilor legale.

„Numărul foarte mare de incendii de vegetație înregistrate în această perioadă reprezintă un semnal de alarmă. În doar câteva zile, sute de hectare de teren au fost afectate, iar aceste incendii pun în pericol nu doar mediul înconjurător, ci și gospodării, bunuri materiale și chiar vieți omenești. Intervențiile pompierilor se desfășoară adesea pe suprafețe foarte mari, în condiții dificile, iar efortul depus de colegii mei este considerabil. Le mulțumesc pompierilor militari, Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din cadrul primăriilor din județul Sibiu și reprezentanților Ocoalelor Silvice pentru sprijinul acordat și pentru implicarea constantă în gestionarea acestor situații. Fac un apel ferm către cetățeni să renunțe la practica incendierii vegetației uscate. Astfel de acțiuni pot scăpa foarte ușor de sub control, existând un risc major de propagare rapidă a focului în condiții de vânt și pot avea consecințe grave pentru comunitate”, transmite Lt. Col. Anastasiu Laurențiu, inspector șef al ISU Sibiu.

Pompeirii ISU Sibiu reamintesc că arderea vegetației uscate este strict interzisă.

De asemenea, în cooperare cu IPJ Sibiu, APIA Sibiu, GNM – Comisariatul Județean Sibiu și celelalte instituții cu atribuții în domeniu, se vor lua măsuri drastice împotriva celor care se fac vinovați de producerea acestor incendii, conform legii.

Reamintim că nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii vegetației uscate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 la 15.000 de lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 la 100.000 de lei, pentru persoanele juridice, sancțiunile fiind aplicate de Garda de Mediu.