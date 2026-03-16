verificări la dgaspc sibiu: un angajat a fost concediat, iar alți trei au primit sancțiuni disciplinare

Patru angajați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu au fost sancționați disciplinar, în curul anului 2025 în urma unor sesizări privind activitatea lor. Unul dintre angajațai a fost concediat, din cauza „lipsei de profesionalism”.

Opt sesizări au fost transmise conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu cu privire la lipsa profesionalismului angajaților. După verificări, patru persoane au fost sancționate, unul dintre ei find dat afară. Aceștia ar fi încălcat normele de conduită morală și profesională, potrivit raportului anual transmis de DGASPC.

Printre cauze: mentalitatea de tip „merge și așa”

Potrivit raportului DGASPC Sibiu pentru anul 2025, încălcarea normelor de conduită profesională poate avea mai multe cauze. Printre acestea se numără supraîncărcarea angajaților, determinată de volumul mare de cazuri raportat la numărul de personal, situație care poate duce la epuizare și la scăderea nivelului de empatie și răbdare în relația cu beneficiarii.

De asemenea, raportul menționează comunicarea deficitară între compartimente, care poate genera întârzieri sau erori, dar și rutina și dezumanizarea, fenomen întâlnit în domeniul asistenței sociale, unde contactul îndelungat cu suferința poate duce la apariția unei „armuri” emoționale ce se transformă uneori în indiferență față de beneficiar.

Alte cauze identificate sunt mentalitatea de tip „merge și așa”, moștenită dintr-o cultură organizațională mai veche, precum și presiunea publică, care poate determina personalul să adopte uneori o atitudine defensivă sau ostilă, în locul uneia colaborative.

O concediere și tăieri salariale

Printre celelate sancțiuni prevăzute se numără avertismentul scris, dar și scăderea salariului cu 5% și 20%, pentru o perioadă determinată, cuprinsă între una și trei luni. În cazul abaterilor grave sau repetate, sancțiunea a fost cea de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă.

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu are un număr total de 1.162 de posturi aprobate. Dintre acestea, 787 de posturi sunt ocupate de personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit datelor prezentate în raport.