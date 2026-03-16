zece milioane de euro prin pnrr pentru dezvoltarea turismului local: proiectele pot fi depuse de luni

Sesiunea pentru depunerea proiectelor destinate Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) se deschide luni, 16 martie 2026, potrivit Mediafax. Aceste structuri coordonează și promovează turismul la nivel local, iar noua rundă de finanțare vizează dezvoltarea destinațiilor turistice din România.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, condus de Irineu Darău, a anunțat că prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt alocate 10 milioane de euro pentru aceste organizații. Suma este destinată proiectelor care urmăresc promovarea destinațiilor, atragerea turiștilor și dezvoltarea de inițiative locale.

Programul activităților

Autoritățile locale și partenerii din sectorul turistic pot depune proiecte pentru a accesa aceste fonduri. Finanțarea acoperă activități precum promovarea și marketingul destinațiilor, digitalizarea informațiilor pentru turiști și implementarea de proiecte care să facă zonele turistice mai atractive.

„Finanțarea poate susține lucruri concrete pentru destinațiile turistice: promovarea și marketingul destinațiilor, digitalizarea informațiilor pentru turiști și proiecte care fac zonele turistice mai atractive”, a declarat ministrul Irineu Darău.

Organizațiile de Management al Destinației sunt structuri esențiale pentru dezvoltarea turismului la nivel local, având rolul de a coordona eforturile de promovare și de a stimula creșterea numărului de vizitatori în diverse regiuni ale țării.

Proiectele pot fi depuse începând cu luni, 16 martie 2026, iar autoritățile încurajează implicarea tuturor actorilor din domeniu pentru a valorifica oportunitățile de finanțare oferite prin PNRR.