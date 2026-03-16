ziua porților deschise la centrul chinologic din sibiu: nu lipsesc demonstrațiile cu câini dresați

Cu ocazia Zilei Poliției Române, Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu a deschis porțile pentru public, oferind o incursiune captivantă în lumea echipajelor canine ale Poliției Române.
Evenimentul a avut loc pe 25 martie, începând cu ora 10:30, pe strada Calea Dumbrăvii, nr. 157, Sibiu, și s-a desfășurat între 11:00 și 12:30.
Vizitatorii au avut ocazia să asiste la demonstrații spectaculoase de dresaj și intervenție, să afle povești din misiunile reale ale câinilor de serviciu și să participe la ateliere interactive și activități dedicate copiilor. De asemenea, participanții au primit suveniruri oficiale ale centrului.
Evenimentul a oferit o perspectivă rară asupra modului în care disciplina, devotamentul și prietenia transformă câinii în adevărați parteneri ai polițiștilor.
Organizatorii au transmis că grupurile organizate (școli sau grădinițe) trebuie să confirme participarea prin e-mail la adresa: ccs@centrulchinologic.ro.
