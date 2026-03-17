acțiune releu pe dn1 la sibiu: peste 150 de amenzi aplicate / foto

Polițiștii sibieni au organizat, marți, o acțiune RELEU pe DN1. Mai mulți șoferi prinși pe picior greșit au fost amendați.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, au derulat în 17 martie o acțiune de tip „RELEU” pe sectorul de drum DN1.

Prin această acțiune s-a urmărit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate, conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

„În urma neregulilor depistate, polițiștii au aplicat 168 de sancțiuni contravenționale, dintre care 98 pentru depășirea limitei legale de viteză, 26 pentru neportul centurii de siguranță, precum și pentru alte abateri constatate. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 7 permise de conducere și au retras 10 certificate de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată, au fost efectuate testări privind consumul de alcool și, împreună cu specialiștii RAR Sibiu, au fost verificate 11 autovehicule”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

IPJ Sibiu recomandă tuturor conducătorilor auto să manifeste prudență în trafic și să respecte limitele legale de viteză. Respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea unor tragedii, deoarece o clipă de neatenție poate avea consecințe grave și poate schimba destine.