analize oncologice mai rapide la sibiu: laboratorul spitalului județean, dotat cu echipamente de ultimă generație / foto

Consiliul Județean Sibiu a dus la bun sfârșit un nou proiect major dedicat sănătății comunității – „Investiții în infrastructura publică a laboratorului de anatomie patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, finanțat prin Programul Sănătate 2021-2027.

Laboratorul a fost dotat cu echipamente medicale moderne destinate compartimentelor de citologie, histologie și imunohistochimie, incluzând sisteme automatizate pentru procesarea și analizarea probelor biologice, echipamente pentru colorare și arhivare, microscoape, microtoame, stații de lucru și infrastructură IT dedicată. Noile tehnologii permit analize mai rapide și mai precise, crescând acuratețea diagnosticului și facilitând investigarea unor tipuri importante de afecțiuni oncologice, precum tumorile mamare, pulmonare, metastazele sau limfoamele.

„Vorbim despre o investiție care contează cu adevărat pentru oameni – una care aduce mai multă siguranță pacienților și mai multă speranță familiilor lor. Prin aceste dotări, analizele și diagnosticul pot fi realizate mai rapid și mai precis, chiar aici, la Sibiu, ceea ce înseamnă mai puțin timp de așteptare și șanse mai mari pentru un tratament corect și la timp. Dincolo de tehnologie, este vorba despre respectul față de pacient și despre sprijinul real oferit medicilor în misiunea lor de a salva vieți”, a declarat Vlad Vasiu, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, în cadrul unei conferințe de presă organizate astăzi la sediul instituției.

Dr. Bogdan Duică Iancu Șerban, șef al Serviciului Anatomie Patologica din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a arătat că: „Beneficiul este al pacienților oncologici, încât noile tehnologii permit în premieră diagnostice complete, la nivel molecular. Investiția a creat premisele ca Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu să poate accesa în viitor Programul Național de Oncologie.”

Investiția permite investigarea unor tipuri importante de afecțiuni oncologice, precum tumorile mamare, pulmonare sau ale țesuturilor moi, metastazele și limfoamele. Echipamentele asigură totodată o mai bună trasabilitate și acuratețe a diagnosticelor. Aparatura achiziționată a fost pusă la dispoziția spitalului pentru utilizare.

Un aspect unic și extrem de important, în cadrul proiectului au fost derulate și acțiuni de informare a populației din județul Sibiu, privind importanța prevenției, a controalelor medicale și a depistării timpurii a cancerului.

„Județul Sibiu este fruntaș ca număr de proiecte, ca valoare și ca diversitate în domeniul Sănătății. Felicit echipa de proiect pentru aceste realizări”, a arătat Ovidia Caba, reprezentanta Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, într-o intervenție online. Afirmația vine în contextul în care Consiliul Județean Sibiu are în derulare proiecte de dotare medicală în domeniul cardiologiei, oncologiei, imagisticii și a digitalizării celor trei spitale publice din subordinea sa.

Cât a costat tot proiectul

Valoarea totală a proiectului finalizat astăzi este de 8.418.843,05 lei, inclusiv TVA, iar acesta este complementar unui alt proiect amplu accesat și implementat de Consiliul Județean Sibiu, prin care Secția de Oncologie a fost modernizată și dotată. Acesta are o valoare de 24.999.842,14 lei, iar Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost dotat cu echipamente performante, printre care și cu un computer tomograf de ultimă generație. Împreună, aceste investiții contribuie la dezvoltarea unui sistem integrat de diagnostic și tratament oncologic, cu beneficii directe pentru pacienți.

Finanțarea proiectului a fost asigurată în proporție de 85% din fonduri europene (aproximativ 7,15 milioane lei), 13% de la bugetul național (aproximativ 1,1 milioane lei) și 2% contribuția Consiliului Județean Sibiu, în valoare de 168.376,86 lei.

Perioada de implementare este 18 decembrie 2024 – 17 aprilie 2026, proiectul făcând parte din operațiunea strategică dedicată combaterii cancerului din cadrul Programului Sănătate 2021–2027.