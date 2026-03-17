anunț nou de la meteorologi: cum va fi vremea de paște în românia

Meteorologii europeni au publicat prognoza pentru perioada Paștelui 2026, anunțând temperaturi apropiate de normal și precipitații moderate în majoritatea regiunilor României.

Meteorologii europeni au actualizat prognoza pentru intervalul 16 martie – 13 aprilie 2026, care acoperă și perioada sărbătorilor de Paște. Potrivit Mediafax, estimările realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) arată că vremea va fi, în general, apropiată de valorile normale pentru această perioadă, atât în ceea ce privește temperaturile, cât și cantitățile de precipitații.

Prognoza pe săptămâni: temperaturi și precipitații până după Paște

În săptămâna 16 – 23 martie 2026, valorile termice vor fi ușor peste media obișnuită în regiunile vestice și nord-vestice ale țării, în timp ce restul teritoriului va înregistra temperaturi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, ceea ce înseamnă că precipitațiile vor fi sub media obișnuită pentru această perioadă.

În intervalul 23 – 30 martie 2026, temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale în toate regiunile, cu accent pe zona de nord. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 30 martie – 6 aprilie 2026, temperatura medie a aerului va fi apropiată de media multianuală pentru această perioadă, pe aproape întreg teritoriul României. În ceea ce privește precipitațiile, regimul va fi excedentar în regiunile sudice, estice și la munte, unde se așteaptă ploi mai abundente decât de obicei. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal.

În săptămâna 6 – 13 aprilie 2026, care include și sărbătoarea Paștelui, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul. Cantitățile de precipitații vor rămâne în limite normale în majoritatea regiunilor.

Estimările ECMWF sunt realizate pe baza abaterilor față de mediile climatice din perioada 2006–2025 și oferă o perspectivă generală asupra evoluției vremii pentru următoarele patru săptămâni.