anunțul ministrului transporturilor: încă 250 km de autostradă și drum expres în 2026

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, estimează că până la sfârșitul anului 2026 vor fi dați în folosință aproximativ 250-255 de kilometri de autostradă și drumuri expres, potrivit discuțiilor cu cel mai mare constructor implicat, UMB.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 17 martie 2026, că până la finalul acestui an vor fi finalizați între 250 și 255 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Estimarea a fost făcută în urma discuțiilor cu cel mai mare constructor implicat în proiecte de infrastructură rutieră, UMB, potrivit Mediafax.

„La finalul acestui an, dacă și după discuțiile pe care le-am avut cu constructorul, cu cel mai mare constructor pe care îl avem și aici mă refer la UMB, estimăm undeva în jur de 250-255 de kilometri de autostradă și drumuri expres la finalul acestui an, finalizate”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește finanțarea, Grindeanu a subliniat că bugetul actual nu acoperă toate nevoile sectorului.

„Este un buget modest, nu pot să spun că este un buget bun, pentru că aveam nevoie de mai mulți bani. Dacă inițial am plecat de la o sumă propusă de 36 de miliarde, am ajuns la 42.014, la care mai adăugăm încă un miliard anul acesta, estimăm un miliard de execuție din programul SAFE, banii pentru avansuri. Așteptăm cu interes rectificarea din vară, să putem completa cu sumele necesare pentru a acoperi toate proiectele pe care le avem în derulare sau proiectele noi pe care urmează să le finanțăm”, a explicat ministrul Transporturilor.

Referitor la Autostrada A7, Grindeanu a anunțat că tronsonul Bacău-Pașcani va fi finalizat până la sfârșitul lunii august 2026.

„Pe A7, după discuția pe care am avut-o cu constructorul, închidem la finalul lunii august tot tronsonul până la Pașcani. Nu se pierd bani, așa cum spune toată lumea. Acolo sunt bani din împrumut, nu sunt bani din grant”, a precizat ministrul.

Oficialul a subliniat că fondurile pentru acest tronson provin din împrumuturi și nu din granturi, respingând astfel speculațiile privind posibile pierderi de finanțare.

Ministrul a reiterat că, pentru a asigura continuarea proiectelor de infrastructură rutieră, este necesară o suplimentare a bugetului la rectificarea din vară, astfel încât să poată fi acoperite atât proiectele aflate în derulare, cât și cele noi care urmează să fie finanțate.