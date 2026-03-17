bacalaureat 2026: modelele oficiale la română au fost publicate – ce îi așteaptă pe liceeni la simulare și la examen

Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte la Limba și literatura română pentru simularea Bacalaureatului 2026, care începe luni, 23 martie. Elevii de clasa a XII-a vor susține probele scrise în condiții similare examenului real, iar calendarul detaliat al simulării și al examenului din vară a fost anunțat.

Ministerul Educației a publicat, marți, 17 martie 2026, modelele de subiecte la Limba și literatura română pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026. Modelele sunt disponibile pe platforma dedicată subiectelor și baremelor, pentru a-i ajuta pe elevii de clasa a XII-a să se familiarizeze cu structura și cerințele examenului, potrivit HotNews.ro.

Simularea probelor scrise la Bacalaureat 2026 va începe luni, 23 martie 2026, și se va desfășura în toate școlile din țară, în condiții similare cu cele ale examenului real. Scopul simulării este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor înainte de sesiunea din vară.

Structura subiectelor și calendarul simulării Bacalaureatului 2026

Modelele de subiecte la Limba și literatura română sunt disponibile pentru toate filierele și profilurile: filiera teoretică – profil real, filiera tehnologică, filiera vocațională (cu excepția profilului pedagogic), precum și pentru filiera teoretică – profil umanist și filiera vocațională – profil pedagogic.

Elevii de liceu vor susține simularea probelor scrise după următorul calendar:

luni, 23 martie 2026 – Limba și literatura română

marți, 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

miercuri, 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

joi, 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

La proba la alegere a profilului și specializării, elevii de la profil real pot opta pentru fizică, chimie, biologie sau informatică, iar cei de la profil umanist pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2026 și afișarea rezultatelor

Examenul național de Bacalaureat 2026 va avea loc în luna iunie, după următorul calendar:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor putea consulta lucrările și depune contestații. Procesul de consultare și depunere a contestațiilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie 2026. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 9–10 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate luni, 13 iulie 2026.

