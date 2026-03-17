bărbat din cașolt, reținut la sibiu: i-a mințit pe polițiști după ce a condus fără permis

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut după ce a fost prins la volan fără permis și cu un autoturism neînmatriculat, în municipiul Sibiu.
Incidentul a avut loc în noaptea de 17 martie, în jurul orei 00:20, pe strada Ceferiștilor din municipiu. Polițiștii rutieri, aflați în serviciu de supraveghere și control al traficului, au observat autoturismul în trafic, acesta oprindu-se ulterior în dreptul unui imobil.
În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că șoferul, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din localitatea Cașolț, ar fi furnizat date false privind identitatea. Acesta a fost condus la sediul poliției pentru clarificarea situației.
Totodată, s-a stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce anulat, iar autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat.
Pe baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Sibiu au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.
