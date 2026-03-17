benzina și motorina s-au scumpit din nou: cât te costă să faci un plin de rezervor la sibiu

Prețurile la benzină și motorină au crescut semnificativ în România, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului la nivel global. Un plin de mașină poate costa cu până la 44 de lei mai mult, iar autoritățile anunță măsuri pentru a limita impactul asupra consumatorilor.

Prețurile carburanților au înregistrat noi creșteri semnificative în România, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale. Potrivit Adevărul, un plin de 50 de litri de motorină costă cu aproximativ 44 de lei mai mult față de perioada anterioară, iar pentru benzină, creșterea este de circa 33 de lei.

Prețuri mărite cu până la 15 bani, la Sibiu

La Sibiu, prețurile carburanților au înregistrat o nouă creștere în 17 martie, comparativ cu ziua precedentă, 16 martie. În cazul benzinei, valorile care erau în general cuprinse între 8.50 și 8.59 lei/litru au urcat la 8.61 – 8.69 lei/litru în majoritatea stațiilor, cu vârfuri de până la 8.82 lei/litru pe autostradă. Astfel, scumpirea medie este de aproximativ 0.09 – 0.10 lei pe litru.

Și motorina s-a scumpit. Dacă pe 16 martie prețurile variau în principal între 8.94 și 9.03 lei/litru, în 17 martie acestea au ajuns la 9.09 – 9.18 lei/litru, iar în unele puncte chiar la 9.30 lei/litru. Creșterea medie este, în acest caz, de aproximativ 0.14 – 0.15 lei pe litru.

Majorările sunt vizibile la toți marii distribuitori și confirmă un nou val de scumpiri pe piața carburanților. Ritmul creșterilor din ultimele zile arată o tendință clară de scumpire, resimțită direct de șoferi la pompă.

Pe scurt, de la o zi la alta, un șofer ajunge să scoată din buzunar cu circa 5 lei în plus la benzină și până la 8 lei în plus la motorină pentru același plin de 50 de litri. Creșterile zilnice, chiar și de câțiva bani pe litru, se adună rapid și sunt deja resimțite la fiecare alimentare.

Prețurile de la pompele din Sibiu

Benzină – 17 martie

Stație Locație Preț (lei/l) Gazprom Ștefan cel Mare 8.59 Gazprom DN1 Miercurea Sibiului 8.59 Socar Str. Agricultorilor 8.61 Socar Str. Semaforului 8.61 Socar Str. Gheorghe Dima 8.61 Petrom Șos. Alba Iulia nr. 49 8.62 Lukoil Șos. Alba Iulia nr. 118 8.62 Lukoil Șos. Alba Iulia nr. 77B 8.62 Petrom Calea Șurii Mari 8.63 Petrom Șos. Autogării 8.63 Socar Șos. Alba Iulia nr. 108B 8.63 OMV Str. Alba Iulia 8.69 OMV B-dul Vasile Milea 8.69 MOL Onisifor Ghibu 8.69 MOL Str. Sibiului 8.69 MOL Calea Șurii Mari 8.69 Rompetrol Vasile Milea 8.71 Rompetrol Miercurea Sibiului 8.71 Rompetrol Str. Ion Neculce 8.71 Rompetrol Str. Căprioarelor 8.72 OMV A1 Miercurea Sibiului 8.82

Motorină – 17 martie

Stație Locație Preț (lei/l) Gazprom Ștefan cel Mare 9.03 Gazprom DN1 Miercurea Sibiului 9.03 Socar Str. Agricultorilor 9.09 Socar Str. Semaforului 9.09 Socar Str. Gheorghe Dima 9.09 Petrom Șos. Alba Iulia nr. 49 9.11 Socar Șos. Alba Iulia nr. 108B 9.11 Petrom Calea Șurii Mari 9.11 Petrom Șos. Autogării 9.11 Lukoil Șos. Alba Iulia nr. 77B 9.14 Lukoil Șos. Alba Iulia nr. 118 9.14 MOL Calea Șurii Mari 9.17 Rompetrol Vasile Milea 9.18 Rompetrol Ion Neculce 9.18 Rompetrol Miercurea Sibiului 9.18 Rompetrol Căprioarelor 9.18 OMV Str. Alba Iulia 9.18 OMV B-dul Vasile Milea 9.18 MOL Onisifor Ghibu 9.18 MOL Str. Sibiului 9.18 OMV A1 Miercurea Sibiului 9.30

Reacția autorităților: monitorizare și măsuri pentru limitarea impactului

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat marți, 17 martie 2026, că statul va interveni prin organele de control, având în vedere că multe dintre scumpiri s-au făcut pe stocuri vechi de combustibil.

„Sunt creșteri spectaculoase la combustibili, ne îngrijorează situația, mai ales că sunt stocuri achiziționate în trecut. Toate agențiile și instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul într-un context de criză ar trebui să acționeze. În următoarele zile se va lua o decizie, iar parte a acestei decizii suntem și noi, Ministerul Finanțelor. E clar că stocurile la dispoziție la momentul începutului războiului nu au fost influențate de acest lucru. Cred că în următoarele zile se va lua o decizie în sensul monitorizării prețului”, a precizat Nazare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a luat deja măsuri pentru a limita exporturile de carburanți, astfel încât producția internă să fie direcționată cu prioritate către piața locală. Bolojan a subliniat că țițeiul din producția internă ar trebui să funcționeze ca o „ancoră” pentru menținerea prețurilor sub control.

„Este foarte important ca această creștere să nu fie transferată de pe o zi pe alta în buzunarul românilor. În cazul în care prețul va crește peste un nivel de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție, nu pentru a anula creșterea, ci pentru a atenua impactul acesteia”, a declarat premierul.

Ajutor de stat pentru transportatori și evoluția pieței internaționale

Guvernul a adoptat deja o schemă de sprijin pentru transportatori, care prevede prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027. Ajutorul acoperă motorina achiziționată de operatori până la 31 decembrie 2026, iar pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului este de 85 de bani pe litru. Plata se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale. Bugetul total maxim estimat al schemei este de 652,195 milioane de lei, fonduri care vor permite unui număr estimat de 6.200 de operatori economici să beneficieze de aceste compensații.

Scumpirile la pompă sunt alimentate și de evoluția cotațiilor internaționale, unde petrolul Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, existând temeri că prețurile ar putea crește și mai mult. În România, majorările de preț se transmit rapid la pompă atunci când petrolul se scumpește, în timp ce ieftinirile apar cu întârziere, fenomen care ridică semne de întrebare privind modul de funcționare a pieței și rolul autorităților de control.