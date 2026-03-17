campioni doi ani la rând în vânzarea de scări de pod și ferestre mansardă: liderul national deposib își extinde rețeaua cu un nou depozit specializat la sibiu

După doi ani consecutivi în care a fost desemnat lider național în vânzarea de scări de pod, compania Deposib.ro face un nou pas strategic și anunță deschiderea celui de-al treilea depozit specializat, de această dată la Sibiu. Decizia vine ca răspuns direct la cererea tot mai mare pentru scări de pod din lemn, scări de pod metalice, scari pod din aluminiu și ferestre de mansardă performante, atât în proiecte rezidențiale clasice, cât și în case pasive sau eficiente energetic.

Diversitatea de dimensiuni ne-a impins sa facem alegerea de a deschide inca un depozit, peste 40 de dimensiuni pe stoc si peste 20 de modele, o raritate in acest domeniu deoarece acum cativa ani erau doar 3 dimensiuni in stocurile furnizorilor nostrii!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Logistică rapidă, stocuri reale

Unul dintre avantajele competitive majore este capacitatea logistică. Datorită stocurilor imense din depozitele proprii, orice comandă plasată până la ora 13:00 ajunge, în majoritatea cazurilor, a doua zi, oriunde în România.

Consilierea telefonica este un avantaj imens, fiind 16 consultanti tehnici disponibili gata sa raspunda cereriilor și întrebărilor dvs.

Această rapiditate face diferența în șantiere active, unde timpul înseamnă bani.

Importator unic, distribuție națională

Deposib.ro este importator unic în România pentru branduri de referință din domeniu:

Bochemit – soluții profesionale pentru protecția și ignifugarea lemnului

– soluții profesionale pentru protecția și ignifugarea lemnului Deposky – ferestre de mansardă performante cu garantie de pana la 20 de ani

– ferestre de mansardă performante cu garantie de pana la 20 de ani Depostep – scări de pod lemn, metal sau aluminiu premium

Cel mai mare showroom de scări, tratamente lemn și ferestre mansarda din sud-estul Europei

Un alt element care confirmă poziția de lider a companiei Deposib.ro este showroomul său de dimensiuni impresionante, considerat în prezent cel mai mare showroom dedicat scărilor de pod și ferestrelor de mansardă din sud-estul Europei.

Spre deosebire de prezentările limitate din retailul clasic, showroomul Deposib oferă o experiență completă, practică, unde clienții pot vedea, testa și compara zeci de modele de scări de pod din lemn, scări de pod metalice și ferestre de mansardă, inclusiv variante PVC și soluții premium pentru case eficiente energetic.

Showroom-ul se situeaza pe Calea Surii Mari 32, dispunem de peste 20 de scari pod desfasurate si peste 20 de modele de ferestre mansarda cat si tratamentele de lemn expuse, video-uri cu testimoniale si istoria aplicariilor Bochemit din întreaga țară.

Spațiul este gândit ca un centru de decizie, nu doar de expunere:

produse montate funcțional, nu doar afișate

explicații clare despre coeficienții termici, izolație și etanșeitate

consiliere tehnică specializată pentru proiecte rezidențiale, comerciale și case pasive

Prin acest showroom unic în regiune, Deposib nu vinde doar produse, ci oferă siguranță în alegere, transparență și acces direct la soluții testate, validate și disponibile imediat din stoc.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Lideri de piață în scări de pod și ferestre de mansardă

Cu un portofoliu care include mii de produse pe stoc, Deposib.ro este recunoscut drept cel mai mare vânzător de scări de pod din România, oferind soluții complete pentru orice tip de construcție:

Scară de pod din lemn – ideală pentru locuințe rezidențiale, cu izolare termică ridicată

– ideală pentru locuințe rezidențiale, cu izolare termică ridicată Scară de pod metalică – soluție robustă pentru spații tehnice sau trafic intens

– soluție robustă pentru spații tehnice sau trafic intens Scări termoizolate cu coeficienți termici adaptați standardelor nZEB și caselor pasive

Toate produsele sunt atent selecționate pentru a asigura pierderi minime de căldură, un criteriu esențial în contextul actual al eficienței energetice.

Ferestre de mansardă pentru confort real, nu compromis

Pe segmentul de iluminare și ventilare a mansardelor, compania distribuie ferestre premium, inclusiv ferestre de mansardă PVC, recomandate pentru băi, bucătării și spații cu umiditate ridicată, dar și ferestre clasice din lemn stratificat.

Brandul DEPOSKY, parte din portofoliul Deposib, este dezvoltat special pentru piața din România, cu accent pe:

izolare termică avansată

durabilitate în timp

compatibilitate cu toate tipurile de învelitori

garanție de pana la 20 de ani

garantie pe viata la spargerea causata de grindina

Distribuția este 100% națională, cu suport tehnic specializat și consultanță reală, nu doar vânzare.

Bochemit – soluții profesionale pentru protecția completă a lemnului, exclusiv prin Deposib

Un pilon strategic al portofoliului Deposib.ro este gama de soluții Bochemit, brand de referință în Europa Centrală și de Est pentru tratamente profesionale ale lemnului. Deposib deține statutul de importator unic Bochemit în România, asigurând distribuția exclusivă la nivel național.

Gama Bochemit acoperă integral nevoile de protecție, prevenție și finisare a lemnului, atât pentru uz rezidențial, cât și industrial:

Ignifugare lemn ( Bochemit Antiflash ) – soluții certificate care reduc viteza de ardere și răspândirea flăcărilor, esențiale pentru construcții civile, industriale și spații publice

( Bochemit Antiflash ) – soluții certificate care reduc viteza de ardere și răspândirea flăcărilor, esențiale pentru construcții civile, industriale și spații publice Protejare preventivă a lemnului ( Bochemit OPTIF+ ) – tratamente aplicabile înainte de montaj, care prelungesc semnificativ durata de viață a materialului

( Bochemit OPTIF+ ) – tratamente aplicabile înainte de montaj, care prelungesc semnificativ durata de viață a materialului Soluție anticarii lemn ( Bochemit PLUS I ) – protecție eficientă împotriva insectelor xilofage, inclusiv în fază preventivă și curativă

( Bochemit PLUS I ) – protecție eficientă împotriva insectelor xilofage, inclusiv în fază preventivă și curativă Soluție antimucegai ( Bochemit Antimucegai ) – combaterea și prevenirea mucegaiului, ciupercilor și algelor, pentru interior și exterior

( Bochemit Antimucegai ) – combaterea și prevenirea mucegaiului, ciupercilor și algelor, pentru interior și exterior Tratamente pentru lemn – uz industrial ( Bochemit Forte Profi ) – dedicate producătorilor de structuri, mobilier, ambalaje din lemn și construcții prefabricate

( Bochemit Forte Profi ) – dedicate producătorilor de structuri, mobilier, ambalaje din lemn și construcții prefabricate Finisare lemn ( Estetik ) – soluții care protejează și îmbunătățesc aspectul lemnului, păstrând textura naturală și rezistența în timp

Prin statutul de importator unic, Deposib garantează produse originale, documentație tehnică completă, stocuri permanente și suport de specialitate, eliminând riscurile asociate lanțurilor de distribuție neoficiale.

Bochemit nu este doar un produs din portofoliu, ci o componentă esențială în strategia Deposib de a livra soluții sigure, certificate și durabile pentru lemn, indiferent de complexitatea proiectului.

Al treilea depozit deschis la Sibiu – un pas firesc

Deschiderea depozitului din Sibiu nu este întâmplătoare. România are o creștere accelerată a construcțiilor rezidențiale, în special a proiectelor eficiente energetic. Noul depozit vine mai aproape de clienți, dezvoltatori și montatori, oferind acces rapid la produse premium, direct din stoc. Pentru a livra în timp util in toată țara a fost nevoie de suplimentarea stocului!

Deposib.ro confirmă astfel statutul de lider incontestabil în domeniul scărilor de pod și al ferestrelor de mansardă, construind nu doar o rețea de depozite, ci un standard de profesionalism într-o piață unde calitatea și disponibilitatea fac diferența.

👉 Scări de pod din lemn sau metal, ferestre de mansardă PVC sau clasice – când vrei soluții reale, nu promisiuni, știi unde găsești stocul.