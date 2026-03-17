ce evenimente pregătește sadu pentru „satul luminii” 2026. cea mai veche hidrocentrală din țară ar putea fi declarată monument istoric/ video

Comuna Sadu se pregătește să devină un pol al culturii și istoriei industriale în anul 2026, declarat oficial „Anul Luminii”. Marcând 130 de ani de la punerea în funcțiune a hidrocentralei Sadu I și 30 de ani de la înființarea muzeului de profil, autoritățile locale și experții în patrimoniu au lansat un calendar ambițios care împletește inovația tehnologică cu moștenirea corifeilor Școlii Ardelene.

În cadrul unei conferințe de presă, primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a subliniat că 2026 nu este doar despre investiții în infrastructură, ci despre recunoașterea unei moșteniri strategice.

„Am parcurs astăzi o lecție de istorie și geografie. Sadu nu vorbește acum despre rețele de utilități, ci despre importanța strategică a hidrocentralei care funcționează de 130 de ani. Este uluitor cum un stat poate avea autonomie energetică bazându-se pe o tehnologie conservată cu atâta grijă de generații de energeticieni”, a declarat edilul.

Valentin Ivan a evocat două momente emoționante: recunoașterea internațională a muzeului din Sadu la un congres în Seul și mărturia unui localnic care, la 50 de ani de căsătorie, a mărturisit că cea mai mare bucurie a vieții sale a fost momentul în care grupurile hidrocentralei produceau energie la capacitate maximă.

Sadu, într-un top select al Europei

Marcel Stancu, ctitorul Muzeului Hidroenergetic și cetățean de onoare al comunei, a prezentat o cronologie fascinantă a siturilor industriale europene. Potrivit acestuia, Sadu I ocupă un loc de elită, fiind printre puținele din lume care și-au păstrat integritatea tehnologică.

„Prima hidrocentrală din lume, în Anglia (1878), era o investiție privată pentru un castel. Sadu I este însă cea mai veche centrală electrică pentru distribuție publică păstrată pe teritoriul României și una dintre cele mai vechi din Europa care încă funcționează cu echipamentele originale (99,9%). Este un muzeu viu, nu o colecție de fiare vechi pe care ștergem praful”, a explicat Marcel Stancu.

Specialistul a comparat Sadu cu situri UNESCO din Norvegia sau muzee celebre din Italia și Germania, subliniind că tehnologia de curent alternativ implementată aici de inginerul Sigmund Müller a fost un pionierat la nivel mondial.

Procedura de clasare ca Monument Istoric de importanță națională

Dan Nanu, directorul Direcției pentru Cultură Sibiu, a anunțat pași concreți pentru protejarea acestui obiectiv strategic: „Pe 16 decembrie 2024 am declanșat procedura de clasare a Centralei Sadu I. Este cea mai veche hidrocentrală funcțională din România. Merită să fie în grupa A, de importanță națională. Singura piedică actuală este situația juridică a terenului, dar odată cu cadastrul sistematic, vom rezolva acest aspect.”

De asemenea, se urmărește acreditarea muzeului, pentru a permite vizitarea într-un cadru organizat și includerea oficială pe harta muzeistică a țării.

Calendarul „Anului Luminii 2026”: De la tradiții la digitalizare

Programul pregătit de administrația locală și partenerii săi pentru anul 2026 nu este doar o suită de festivități, ci o călătorie simbolică prin istoria energiei și a spiritului locului. Primarul Valentin Ivan a punctat faptul că acest calendar a fost deja deschis printr-un eveniment cu o încărcătură vizuală deosebită, „Activitatea Matrițelor”, unde tinerii comunității au recreat momentul trecerii de la întuneric la lumină.

„Echipa de voluntari și tinerii cu torțe au intrat în întunecimea satului, pentru că iluminatul public a fost stins, ca și înainte de electrificarea localității. În spatele lor veneau becurile care se aprind instantaneu, simbolizând saltul tehnologic de la 1896”, a explicat edilul.

Luna aprilie va fi dedicată valorilor spirituale și diplomatice. Pe lângă serile de pricesne organizate în cele două biserici din sat, Sadu va deveni un centru de interes pentru administrația publică națională. Comuna va profita de sesiunea Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, care va avea loc la Sibiu, pentru a prezenta delegaților hidrocentrala ca pe un „obiectiv strategic și industrial” unic. Mai apoi, în luna mai, accentul se va muta pe educație, prin ateliere de energie verde și crearea „Pădurii Luminii”, o inițiativă prin care elevii și profesorii merituoși vor fi premiați în mijlocul naturii.

Vara exploratorilor și toamna inovației

Luna iulie promite dinamism prin competiții sportive și turism tematic. Sub egida „Explorator în Satul Luminii”, vor fi organizate maratoane, concursuri de cicloturism pe Valea Sadului și drumeții pe urmele energiei. Tot atunci, specialiștii se vor reuni într-o conferință tehnică dedicată începuturilor hidroenergeticii.

În octombrie, evenimentul central va fi Festivalul Luminii, un mix între tradiție și tehnologie de ultimă oră. „Nu pot lipsi standurile cu produse tradiționale, dar vom avea și un târg al energiilor regenerabile și prezentări despre tehnologii inteligente în comunitățile rurale. Vorbim despre Satul Inteligent și despre digitalizarea administrației”, a subliniat primarul Ivan, evidențiind că Sadu privește cu curaj spre viitor. Tot atunci, artiștii locali își vor expune lucrările în cadrul expoziției „Lumină și culoare”, iar meșteșugarii vor lucra, simbolic, la lumina felinarelor.

Decembrie: Un omagiu adus pionierilor energiei

Finalul anului va sta sub semnul recunoștinței. Luna decembrie va marca oficial cei 130 de ani de istorie hidroenergetică și 30 de ani de la deschiderea muzeului. Vor fi dezvelite plăci comemorative și se va organiza o masă rotundă dedicată moștenirii lăsate generațiilor viitoare.

Inginerul Mitruț Popica a explicat esența acestui demers: „Dorim să omagiem pe cei care s-au străduit să mențină în funcțiune acest obiectiv. Este o lecție pe care trebuie să o aducem permanent în atenție: cum o comunitate locală a reușit să răspundă unor provocări grele prin forțe proprii”. Evenimentele se vor încheia cu o retrospectivă video a anului și cu tradiționalul obicei al cetelor de juni, legând astfel, pentru totdeauna, lumina becului de lumina tradiției strămoșești.

Cum se poate vizita muzeul?

Deși este o unitate de producție activă sub administrarea Hidroelectrica, muzeul poate fi vizitat gratuit. Din motive de siguranță (centrala fiind în funcțiune), vizitatorii trebuie să facă o solicitare prealabilă pentru a fi însoțiți de personal calificat care să asigure ghidajul și instruirea privind riscurile specifice unui obiectiv energetic.