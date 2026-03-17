circulație îngreunată la copșa mică: s-a stricat un tir

Traficul rutier este restricționat, în dimineața zilei de marți, 17 martie, pe DN14, la kilometrul 48, la ieșirea din localitatea Copșa Mică, pe direcția Sibiu – Mediaș.

Circulația se desfășoară alternativ, după ce un ansamblu TIR a rămas blocat pe partea carosabilă, în urma unei defecțiuni tehnice.

Polițiștii sunt prezenți la fața locului și dirijează traficul pentru evitarea unor blocaje majore.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile oamenilor legii și să circule cu prudență în zonă.