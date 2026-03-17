comunicat psd sibiu: scrisoarea deschisă a președintelui psd, sorin grindeanu

Sorin Grindeanu, președintele PSD România, a transmis că partidul pe care îl conduce a decis să voteze bugetul de stat pentru anul 2026, în ciuda întârzierii nepermise a acestuia în Parlament.

Totuși, el a subliniat că PSD va depune amendamente pentru ca bugetul să includă viziunea social-democrată, asigurând finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, care sprijină 3,5 milioane de familii: pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame și veterani – afectați de măsurile de austeritate aplicate în ultimul an.

Președintele PSD a mai afirmat că planul economic al guvernului condus de Ilie Bolojan a generat o serie de efecte negative asupra populației și economiei, printre care scăderea puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor, afectarea gravă a sistemului de educație și blocarea investițiilor.

Sorin Grindeanu a criticat favorizarea marilor corporații în detrimentul IMM-urilor românești și a reiterat că PSD nu va susține o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cetățenii vulnerabili sunt abandonați.

Redăm integral comunicatul PSD România

“Domnule Prim-Ministru Ilie Bolojan,

Vă adresez această scrisoare deschisă în calitatea mea de președinte al Partidului Social Democrat, principala formațiune politică din Parlament, pentru a pune capăt unui simulacru de dialog care are loc, de prea mult timp, în ședințele coaliției de guvernare.

PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și protecție românilor, nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos, bazat pe o austeritate oarbă și profund inechitabilă.

Prin prezenta, vă anunț oficial că în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată.

Astfel, vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an.

Am ales această variantă democratică pentru a depăși blocajul pe care l-ați creat la nivelul coaliției prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD și invităm toate forțele politice din Parlament să susțină acest demers.

Aceasta este poziția mea, în urma mandatului ferm al întregului partid.

Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români și nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliției cu o pondere de 46% din actuala guvernare.

La nivel politic și guvernamental, abordarea dumneavoastră a devenit inacceptabilă: în loc să fiți un scut puternic pentru românii de rând și companiile românești, ați devenit un sprijin puternic pentru multinaționale.

Să spunem lucrurilor pe nume, ca să înțeleagă toți românii, domnuleprim-ministru Bolojan:

Ați tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale.

Ați revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale.

Prin aceste decizii, ați luat miliarde de lei din bugetul statului și i-ați lăsat cadou bogaților. Ați ales deliberat să vă lipsiți de resurse vitale pentru a servi interesele marilor corporații.

Și acum ne cereți ”responsabilitate” când discutăm dacă un copil dizabilități trebuie să primească o creștere de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.

Aceasta nu este responsabilitate, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!

V-am spus de mai multe ori în ședințele Coaliției că nu suntem de acord cu această abordare. Nu v-a interesat…

O spun încă o dată, public, ca să fie clar pentru toată lumea!

PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați!

Planul economic pe care l-ați implementat este o colecție de greșeli majore, care a dus țara în recesiune. Realitatea cifrelor vă contrazice retorica:

Avem 6 luni consecutive de cădere a consumului din cauza creșterilor de TVA (cota generală și cote reduse) și a accizelor impuse de dumneavoastră!

Avem 6 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor, cea mai mare din ultimii 15 ani!

Avem cea mai drastică reducere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimul sfert de secol!

În tot acest timp, planul de relansare economică propus de PSD încă din septembrie 2025 a fost amânat 6 luni, întârziat și blocat de dumneavoastră. Din ce să crească economia dacă ați sabotat toate motoarele de creștere?

Lista greșelilor dumneavoastră este lungă și dureroasă:

•⁠ ⁠Guvernare pentru 5% cei mai bogați, austeritate pentru 95% dintre români. Ați pus povara pe clasa mijlocie și pe cele 5,2 milioane de români care trăiesc în sărăcie, refuzând alte soluții care ar fi așezat povara echitabil.

•⁠ ⁠Ați lovit în cei vulnerabili. Măsurile dumneavoastră au adus suferință femeilor gravide, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, provocând tensiuni sociale enorme prin încasarea contribuțiilor de sănătate, chiar dacă nu fost încasări semnificative la buget.

•⁠ ⁠Ați accelerat criza. Dacă scoatem efectul inflației din încasările de TVA, creșterea reală este de doar 0,9%, iar la accize impactul real este pe minus 5%! Ați lovit economia fără a rezolva problema bugetară.

•⁠ Ați lovit puternic în structura sistemului de educație, vulnerabilizând viitorul României. Sunt sute de profesori care pleacă din sistem și mii de copii care nu vor mai beneficia de experiența lor. Iar bugetul pe care-l propuneți la Educație nu aduce vreo îmbunătățire, ci o înrăutățire a situației.

•⁠ ⁠Ați blocat investițiile și ați redus consumul. Prin creșteri de TVA, accize și blocarea măsurilor de relansare, ați asigurat intrarea rapidă în recesiune.

•⁠ ⁠Ați ales multinaționalele în detrimentul IMM-urilor românești. Scutirile de taxe pentru corporații prin reducerea IMCA și eliminarea limitei de deductibilitate înseamnă un minus de 3 miliarde lei anual! Exact cât povara pusă pe cei peste 200.000 de profesori. În schimb, aruncați 100.000 de IMM-uri românești în faliment.

•⁠ ⁠Inflația de 10% este o taxă ascunsă, domnule Ilie Bolojan! Alegerea dumneavoastră de a crește taxe indirecte, TVA, accize, a dublat inflația. BNR confirmă: fără aceste creșteri, inflația ar fi fost la jumătate.

•⁠ Ați implementat o austeritate sălbatică pentru cei care muncesc, lăsând evaziunea neatinsă la 10% din PIB și ignorând arieratele de 37 miliarde lei.

Astfel s-a ajuns la 95% din povara pe muncă și 5% pe capital.

Să nu uităm, declarațiile dumneavoastră alarmiste repetate, inclusiv cele din presa internațională, că țara este în incapacitate de plată, care au speriat investitorii și au ținut dobânzile sus, blocând economia.

Domnule Ilie Bolojan, ca președinte al PSD și al Camerei Deputaților, vă spun clar: PSD refuză să mai participe la falimentul României!

Prin urmare, PSD va susține adoptarea neîntârziată a următoarelor măsuri:

•⁠ ⁠Amendarea în Parlament a Pachetului de Solidaritate, un sprijin real pentru 3 milioane de beneficiari, inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități și sprijin pentru familiile monoparentale, cu un impact bugetar minor, de doar 0,16% din PIB.

•⁠ ⁠Includerea acestor măsuri în Bugetul de Stat pe 2026, un buget care trebuie să fie bazat pe investiții masive și sprijin real pentru categoriile vulnerabile.

Decizia corectă pentru milioane de ro

mâni va fi luată în Parlament.

Susțineți cerințele rezonabile ale PSD și ale celorlalte partide din Coaliție sau asumați-vă consecințele politice.

Și noi vom face același lucru, dar în beneficiul românilor!