concerte speciale la filarmonica sibiu: dirijor finlandez și pianist premiat, pe scena sălii thalia

Filarmonica de Stat Sibiu îi invită pe iubitorii de muzică la un nou concert simfonic, programat joi, 19 martie, pe scena Sălii Thalia, unde vor evolua dirijorul finlandez Joonas Pitkänen și pianistul Mihai Ritivoiu.

Agenda săptămânii continuă vineri, 20 martie, cu un atelier educativ de percuție, special conceput pentru copii.

Joi, 19 martie, de la ora 19:00, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu urcă pe scena Sălii Thalia sub conducerea dirijorului Joonas Pitkänen, într-un program care traversează mai multe direcții ale muzicii europene din secolele XX și XXI. Solistul serii este pianistul Mihai Ritivoiu, unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai generației sale, laureat al Concursului Internațional „George Enescu” și câștigător al Concursului Național „Dinu Lipatti”.

Programul concertului se deschide cu Mihai Ritivoiu care interpretează Balada pentru pian și orchestră de Gabriel Fauré, o partitură lirică și rafinată care pune în valoare dialogul subtil dintre pian și orchestră. Concertino în stil clasic, de Dinu Lipatti – o lucrare rar interpretată pe scenele de concert, care reflectă eleganța și claritatea stilului neoclasic al compozitorului român. În program se regăsește și Orawa de Wojciech Kilar, o lucrare energică, inspirată de ritmurile și tradițiile muzicale ale regiunilor montane din sudul Poloniei, în primă audiție la Filarmonica de Stat Sibiu. Seara se încheie cu Simfonia nr. 1 în Re major „Clasică” de Serghei Prokofiev, una dintre cele mai îndrăgite partituri ale secolului XX, o reinterpretare plină de spirit și vitalitate a modelului simfonic clasic.

Vineri, 20 martie, Filarmonica de Stat Sibiu continuă programul săptămânii cu un atelier de percuție dedicat copiilor, organizat în două sesiuni, de la orele 10:00 și 11:00.

Considerate adesea „bătăile inimii” unei orchestre simfonice, instrumentele de percuție vor fi prezentate celor mici într-un mod interactiv. Participanții vor putea descoperi sonoritățile fiecărui instrument, le vor putea încerca și vor învăța împreună un ritm, într-un exercițiu muzical colectiv. La finalul atelierului, copiii își vor confecționa propriul instrument de percuție folosind materialele puse la dispoziție de organizatori. Atelierul este recomandat copiilor cu vârsta de minimum 6 ani, iar fiecare sesiune are 35 de locuri disponibile. Prețul unui bilet este de 10 lei, iar programările se pot face la numărul de telefon 0735 566 486.

În luna martie, Filarmonica de Stat Sibiu derulează campania „O floare pentru Thalia”, prin care publicul este invitat să transforme fiecare seară de concert într-un gest simbolic. Spectatorii sunt încurajați să vină la concertele din luna martie cu o floare în ghiveci sau un butaș, contribuind astfel la înfrumusețarea spațiului exterior al clădirii.

Biletele sunt disponibile online și la casa de bilete a filarmonicii.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.