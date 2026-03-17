controale anpc în benzinării: amenzi uriașe și 7 stații închise pentru nereguli

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a sancționat benzinăriile cu amenzi de peste 1,49 milioane de lei, în urma unor controale care au vizat atât carburanții, cât și produsele alimentare și nealimentare comercializate în stații.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare totală de peste 1,49 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate la benzinării, potrivit Economica.net. Acțiunile de verificare au vizat patru categorii principale: carburanți și produse conexe, produse alimentare, servicii alimentare (fast-food/alimentație publică) și produse nealimentare.

Probleme descoperite la carburanți, alimente și produse nealimentare

În ceea ce privește carburanții, inspectorii ANPC au constatat lipsa afișării prețului la pompă sau la loc vizibil, totemuri de informare a prețurilor nefuncționale, lipsa informațiilor despre caracteristicile combustibililor (precum procentul de etanol), afirmații comerciale nejustificate, documentație incompletă privind calitatea carburanților, scurgeri de combustibil, pistoale defecte și paviment neigienizat.

La produsele alimentare, au fost identificate probleme precum lipsa traducerii complete a etichetelor în limba română, produse cu data durabilității minimale depășită sau ambalaje deteriorate, fructe și legume depreciate sau cu mucegai, neafișarea corectă a prețurilor sau a prețului pe unitatea de măsură, depozitare necorespunzătoare și vitrine frigorifice neigienizate.

În zona serviciilor alimentare, inspectorii au descoperit lipsa informării privind alergenii, etichetare incorectă a produselor, nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru produse și materii prime, echipamente și ustensile neigienizate, precum și proceduri nesigure în zona de preparare a alimentelor.

La produsele nealimentare, ANPC a constatat lipsa traducerii și a marcajelor de conformitate (CE) sau a declarațiilor de conformitate, produse cu termen de valabilitate depășit, lipsa avertismentelor sau a indicării vârstei minime (de exemplu, la jucării), depozitare necorespunzătoare și butelii GPL neconforme sau deteriorate.

Sancțiuni și măsuri dispuse de ANPC

În urma acestor controale, ANPC a aplicat 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care 114 avertismente și 245 de amenzi, valoarea totală a amenzilor depășind 1,49 milioane de lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de 45.248 de lei și temporar produse în valoare de 10.896 de lei. Instituția a dispus și șapte măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (OTPS).

Președintele ANPC, Ionel Cristinel Obretin, a declarat că instituția intervine ferm pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor:

„ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor şi apreciază încrederea pe care aceştia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuţiilor legale, pentru a preveni şi sancţiona orice practici care ar putea afecta drepturile şi interesele consumatorilor”.