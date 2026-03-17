controverse în hong kong după apariția fraților tate: poliția nu îi poate aresta

Frații Andrew și Tristan Tate au stârnit controverse în Hong Kong, unde autoritățile locale au anunțat că nu îi pot aresta sau extrăda în lipsa unei cereri oficiale. Cei doi influenceri, acuzați în România de trafic de persoane și alte infracțiuni grave, au fost întâmpinați cu entuziasm de fani în oraș.

Prezența fraților Andrew și Tristan Tate în Hong Kong a generat dezbateri aprinse, după ce autoritățile locale au declarat că nu există temei legal pentru arestarea sau extrădarea acestora, în lipsa unei cereri oficiale din partea României sau a unei notificări Interpol. Potrivit Adevărul, această clarificare a venit pe fondul controverselor iscate de vizita celor doi influenceri, cunoscuți pentru promovarea conținutului critic la adresa democrațiilor occidentale și pentru asocierea cu „manosfera”.

Andrew și Tristan Tate au ajuns în Hong Kong la sfârșitul săptămânii precedente, după ce restricțiile de mobilitate impuse în România au fost ridicate. În România, cei doi sunt inculpați pentru trafic de ființe umane, viol și constituirea unei organizații infracționale dedicate exploatării sexuale a femeilor pentru producerea de conținut pornografic, acuzații pe care le neagă categoric.

În timpul șederii lor în metropola asiatică, frații Tate și-au documentat experiența pe rețelele sociale, fiind cazați în hoteluri de lux și filmând materiale în zonele de divertisment ale orașului. Mulți dintre urmăritorii lor s-au adunat pentru a-i aclama sau a se fotografia cu ei. Andrew Tate a descris vizita drept „incredibilă”, lăudând „energia vibrantă” și „primirea călduroasă” din partea localnicilor.

Poziția autorităților din Hong Kong și reacțiile politicienilor locali

În contextul atenției mediatice, Joe Chan, legislator și fost membru al forțelor de ordine, a explicat că poliția din Hong Kong nu are „temei legal” pentru a interveni fără o solicitare internațională oficială. El a subliniat că nu există un acord bilateral de extrădare între Hong Kong și România, iar convenția cu Regatul Unit este suspendată din 2020.

Parlamentarul Johnny Ng a respins ideea că Hong Kong ar putea deveni un „refugiu pentru evadați”, atâta timp cât vizitatorii respectă legislația locală. Totodată, acesta a propus întărirea cooperării judiciare internaționale pentru a preveni ca persoane acuzate de infracțiuni grave să profite de eventuale lacune legale.

Avocatul Nick Chan a declarat că responsabilitatea monitorizării fraților Tate revine autorităților britanice și române, întrebând de ce nu a fost emis un mandat internațional dacă acuzațiile sunt atât de grave.

Procedurile din România și reacțiile publicului

În România, ancheta penală împotriva fraților Tate continuă. Justiția română a aprobat deja o eventuală extrădare către Regatul Unit, însă doar după finalizarea procedurilor locale. În paralel, autoritățile britanice mențin acuzații de agresiune sexuală și trafic de persoane, precum și cereri fiscale pentru sume neachitate.

Vizita fraților Tate în Hong Kong a împărțit opinia publică locală, între susținătorii libertății de mișcare și cei care își exprimă îngrijorarea față de prezența unor persoane asociate cu violența de gen și exploatarea sexuală.