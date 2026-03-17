copiii talentați de pe valea hârtibaciului au nevoie de instrumente muzicale noi: poți sprijinii cauza lor la maraton

Asociația Elijah din Sibiu vrea să cumpere instrumente muzicale noi pentru copiii talentați din Valea Hârtibaciului. Prin participarea la Maratonul Internațional Sibiu vor să achiziționeze viori, violoncele, contrabași, instrumente de suflat și sisteme de sonorizare.

Costul unui instrument muzical variază între 800 și 4.000 de lei, iar sistemele de sonorizare depășesc 10.000 de lei, bani pe care asociția Elijah nu îi are. Prin urmare, și-a propus strângerea sumei de aproximativ 17.000 de lei, prin Maratonul Internațional Sibiu, pentru a oferi posibilitatea mai multor copii să cânte la instrumente muzicale.

În școlile de muzică Elijah sunt 140 copii din Roșia, Daia, Nou în Casa Thomas și 110 copii din Hosman, Nocrich, Alțâna, în Casa Sonja. „Nevoia este reală. Peste 250 de copii folosesc anual instrumentele proiectului, iar cele existente sunt deja intens utilizate. Ajutorul sibienilor ne poate ajuta să oferim acestor copii condiții mai bune pentru studiu și performanță”, spune Mădălina Pantiru, coordonator şcoala de muzică Elijah.

Muzica, pasiunea a peste 250 de copii din Valea Hârtibaciului

Proiectul „Talente fără Instrumente” inițiat de Asociația Elijah susține anual peste 250 de copii din 6 comunități de pe Valea Hârtibaciului, care studiază muzica în cadrul a două școli de muzică. În cei 14 ani de activitate, peste 2.500 de copii au trecut prin acest program și au obținut rezultate remarcabile.

„Pentru noi, acest proiect înseamnă mai mult decât instrumente, este o poveste de 14 ani în care muzica schimbă destine și creează oportunități reale pentru copiii de pe Valea Hârtibaciului”, mai spune Mădălina.

Programul este coordonat de dirijorul venezuelean Felix Briceño, care de patru ani lucrează cu copiii după modelul celebrului program El Sistema, născut în Venezuela și cunoscut în întreaga lume pentru puterea muzicii de a transforma vieți. Felix include fiecare copil, începător sau avansat într-un grup muzical care le oferă apartenență, disciplină și încredere.

Reamintim că tinerii de la Asociația Elijah din Sibiu au cântat recent în fața Papei Leon, la Jubileul Romilor de la Vatican, unde au fost foarte apreciați. De asemenea, au participat la Festivalul Djelem Djelem de la Dortmund, au susținut concerte în centrul Sibiului și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) și au dus muzica în locuri unde rar ajunge, prin concerte în penitenciarele Aiud și Codlea.

Citește și: Moment istoric: copiii romi din Sibiu au cântat în fața Papei la Vatican / video

Cei interesați să cunoască mai mult acest proiect se găsesc informații pe site-ul asociației sau pe 8 Aprilie când este Ziua Porților deschise, la școala de muzica din Nou.

Pentru ca proiectul să devină realitate, inițiatorii speră să mobilizeze comunitatea, atât prin participarea la cursele de alergare din cadrul maratonului, cât și prin donații. Obiectivul este de a strânge donații în valoare de 17.700 de lei. Proiectul poate fi susținut aici.

Anul acesta, la Maratonul internațional Sibiu au fost alese 48 de proiecte, care acoperă o gamă variată de domenii relevante pentru dezvoltarea comunității. Toate cauzele, precum și mai multe detalii despre fiecare, se găsesc pe site-ul Maratonului Internațional Sibiu – https://maratonsibiu.ro/proiecte.

Citește și: Sibiu devine mai prietenos cu pisicile fără stăpân: voluntarii vor să instaleze încă 10 căsuțe