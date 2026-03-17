cum se mai simte adolescenta rănită grav în accidentul cu 2 morți de la agârbiciu

Adolescenta în vârstă de 15 ani, rănită grav în accidentul din 24 februarie de pe DN14, dintre Agârbiciu și Șeica Mare, se simte mai bine. Ea este în continuare internată în Spitalul Județean din Sibiu.

Fata de 15 ani este singurul supraviețuitor al accidentului mortal din 24 februarie de la Agârbiciu. Imediat după eveniment, ea a fost transportată la Urgențe la Spitalul de Pediatrie, fiind operată de o echipă multidisciplinară. Copila a suferit multiple leziuni traumatice la nivel toracic, abdominal și la nivelul membrelor și coloanei vertebrale în urma accidentului. După două zile, fiindcă starea ei s-a înrăutățit din cauza deteriorării funcției renale, adolescenta a fost transferată la Spitalul Județean.

De atunci, minora se află pe secția ATI. Din fericire, starea ei este mai bună, dar are nevoie în continuare de tratament de specialitate.

„Pacienta e stabilă, dar necesită în continuare monitorizare și tratament de specialitate în Secția Clinică ATI a SCJU Sibiu”, transmite Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu.

Vă reamintim că accidentul s-a produs după ce două mașini au intrat în coliziune pe DN14. Un șofer de 51 de ani, din Bazna, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu alt vehicul în care se afla un bărbat de 45 de ani din Mediaș. Amândoi au fost găsiți încarcerați și inconștienți și, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, ei au decedat. (DETALII AICI) Adolescenta este din Bazna.