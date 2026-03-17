de la lupta cu cancerul pe podium mondial în india: sibianca ghizela vonica, învingătoare la new delhi / foto

Sibianca Ghizela Vonica, biolog și fost director al Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu, este un exemplu viu al modului în care cancerul poate fi învins și fiecare zi trăită cu zâmbetul pe buze, ca o mare victorie. Cea mai recentă cursă la care a participat a fost competiția IAU 50K World Championships din New Delhi, la categoria 50+, unde a ieșit învingătoare.

Timp de aproape 20 de ani, Ghizela a lucrat la muzeul de pe strada Cetății din Sibiu, ajungând să conducă instituția până la începutul anului 2024, când a decis să renunțe pentru a se concentra pe viața personală.

În plan sportiv, Ghizela a participat la competiția IAU 50Km World Championships în New Delhi, alergând zeci de kilometri departe de casă și urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria sa de vârstă. Evenimentul a fost organizat de International Association of Ultrarunners și World Masters Athletics, cu participarea a 40 de țări. România nu a avut echipă oficială, dar Ghizela a dus tricolorul mai departe și a reprezentat culorile clubului ei.

Cursa a fost extrem de solicitantă, cu temperaturi între 28–31°C, poluare și trafic intens, peste 24 de ore fără somn, după un zbor întârziat și start la ora 1 noaptea. Cu toate acestea, Ghizela a demonstrat că determinarea și pregătirea pot învinge orice obstacol. „Experiența a fost diferită față de cursele montane cu aer curat la care eram obișnuită. Anul acesta am schimbat antrenamentul și am încercat curse de șosea fără presiune, iar rezultatele au fost bune. Ultramaratonul pe șosea a fost o provocare, cu decalaj orar, oboseală și poluare care solicită organismul cu peste 50% mai mult decât mă așteptam”, a declarat Ghizela.

Ea a participat ca sportiv master legitimat la Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, înregistrată la Federația Română de Atletism, și speră să reprezinte România mulți ani la competiții internaționale, fie montane, fie de skyrunning sau șosea.

Ghizela spune că participarea la astfel de competiții este adesea autofinanțată, costurile variind între 2.000–4.000 euro pe an, fără echipament sau asigurări medicale. Cât despre Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, sibianca spune că apreciază sprijinul moral și financiar primit. „Clubul mă susține moral 100%, iar acest lucru îmi dă energie pentru următorul obiectiv”, a spus aceasta.

Recuperarea după cursă este esențială și în același foarte grea. „Imediat după cursă, mă simt ca după un accident de mașină. Corpul își revine treptat, dar am nevoie de odihnă, somn și recuperare nutrițională corectă”, povestește sportiva.