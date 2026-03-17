deșeuri aruncate pe câmp la lotrioara: amendă uriașă dată unui operator economic / foto

Garda Națională de Mediu Sibiu s-a autosesizat și a demarat verificări, după apariția unor informații privind abandonarea unei cantități semnificative de deșeuri pe raza localității Lotrioara.

Potrivit autorităților, deșeurile proveneau din activități de demolare și renovare și includeau materiale de construcții, mobilier, textile și obiecte sanitare. O parte dintre acestea ar fi fost acoperite cu pământ, în încercarea de a masca depozitarea ilegală.

În urma controalelor efectuate, a fost identificat agentul economic responsabil, care a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 50.000 de lei.

Totodată, comisarii Gărzii de Mediu au dispus măsuri obligatorii, cu termen de realizare, pentru igienizarea terenului afectat de depozitările necontrolate de deșeuri.