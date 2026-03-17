evaluarea națională 2026: ce subiecte au primit elevii la simularea de la matematică

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie 2026, simularea probei de Matematică din cadrul Evaluării Naționale. Subiectele au acoperit exerciții de bază, probleme de nivel mediu și cerințe complexe de algebră și geometrie. Ministerul Educației va publica baremul de corectare la ora 15:00.

Primul subiect a constat în exerciții de bază, menite să verifice cunoștințele fundamentale ale elevilor. Printre cerințe s-au numărat calcule cu numere reale, operații cu fracții și procente, dar și probleme simple de geometrie. Acestea au avut rolul de a evalua rapid nivelul de stăpânire a noțiunilor elementare.

Al doilea subiect a propus exerciții de nivel mediu, unde elevii au trebuit să aplice formule și proprietăți matematice învățate pe parcursul ciclului gimnazial. Aceste cerințe au vizat atât partea de algebră, cât și elemente de geometrie, solicitând o înțelegere mai profundă a materiei.

Subiectul al treilea a adus probleme mai complexe, atât din algebră, cât și din geometrie. Elevii au fost nevoiți să prezinte rezolvări complete, cu justificarea fiecărui pas de calcul, ceea ce a testat nu doar cunoștințele, ci și capacitatea de argumentare logică și rigurozitatea în redactare.

Punctajul maxim pentru proba de Matematică este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Ministerul Educației a anunțat că baremul de corectare va fi publicat marți, 17 martie 2026, la ora 15:00, documentul urmând să detalieze modul de punctare și variantele de rezolvare acceptate de evaluatori.

Calendarul simulărilor și al examenelor naționale

Simularea Evaluării Naționale 2026 continuă miercuri, 18 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă. Luni, 16 martie 2026, a avut loc proba la Limba și literatura română.

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat pentru luna iunie. Proba la Limba și literatura maternă va avea loc vineri, 26 iunie 2026. Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate câteva zile mai târziu.

În ceea ce privește Bacalaureatul, probele scrise sunt programate astfel: marți, 9 iunie 2026, are loc proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), iar miercuri, 10 iunie 2026, proba la alegere a profilului și specializării.

Programul complet al simulărilor și examenelor naționale pentru elevii de gimnaziu și liceu poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației.

