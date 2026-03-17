gest emoționant al unei mame în sibiu: a lăsat jucării în parc pentru copiii care nu au / foto

Un gest simplu, dar plin de generozitate, a stârnit reacții frumoase în rândul părinților care își petrec timpul cu copiii în Parcul Sub Arini. O mamă din Sibiu a decis să lase mai multe jucării în parc, pentru ca orice copil care ajunge acolo fără jucării să se poată bucura de ele.



Este vorba despre Denisa G., care spune că ideea a venit dintr-o experiență personală. Ea a povestit că a ajuns într-o zi în parc cu copilul, fără jucării, iar alți copii nu au dorit sau nu au știut să le împartă. Pe 11 martie a realizat că lipsa unei jucării poate strica întreaga bucurie a unui copil, mai ales când spiritul de comunitate lipsește.

„Dacă găsiți aceste jucării în parcul Sub Arini, la locul de joacă de lângă stadion, să știți că nu sunt uitate, ci lăsate pentru copiii care vor să se joace și nu au cu ce când ajung în parc. De altfel am lăsat și o păpușă pe o bancă. Vă rog, dacă sunteți părinți care frecventați acest parc și vedeți jucăriile, să știți povestea lor”, spune Denisa.

,,Unii copii nu au vrut sau nu au știut să împartă jucăriile lor”

Aceasta explică faptul că a ales să lase jucăriile în parc tocmai pentru a evita situațiile în care copiii rămân fără alternative de joacă.

„Am ales acest obicei pentru că m-am aflat în situația în care eram cu copilul acolo și n-am avut jucării la mine, iar unii copii nu au vrut sau nu au știut să împartă jucăriile lor. Voi face întotdeauna așa, chiar dacă jucăriile pe care le-am lăsat se vor lipi de niște mâini, nu mă supăr. Oricum le donam”, a mai spus ea.

În aceeași zi, Denisa a donat și alte jucării la Hub Sibiu Fapte Bune Pentru Toți, unde acestea vor ajunge la copii care au nevoie de ele.

Potrivit acesteia, inițiativa este inspirată și din ceea ce se întâmplă în alte țări, cum ar fi Franța, Germania, unde astfel de gesturi sunt obișnuite.

„În alte țări este ceva normal să găsești jucării în locurile special amenajate pentru copii. Sunt din plastic oricum. Deși nu cred că mâine le mai găsesc acolo. Ar trebui ca fiecare parc să aibă un dulap în care să găsești jucării”, a adăugat Denisa.

Printre obiectele lăsate în parc se află și câteva cărți pentru copii, unele dintre ele muzicale și încă funcționale.

Gestul ei a fost apreciat de părinții care au aflat povestea jucăriilor, iar ideea ar putea deveni un exemplu pentru comunitate, astfel încât tot mai mulți copii să se poată bucura de joacă atunci când ajung în parc.

Primăria Sibiu salută inițiativa: Jucăriile rămân în parc

Vestea bună este că acest demers civic nu a trecut neobservat de autorități, care au decis să lase jucăriile la dispoziția micuților, fără a le trata ca pe niște obiecte abandonate sau deșeuri.

Contactată de Ora de Sibiu, Mirela Gligore, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu, a confirmat sprijinul municipalității pentru această acțiune:

„Salutăm acest gest frumos și sensibil! Jucăriile nu vor fi îndepărtate de municipalitate din locul de joacă, pentru ca cei mici să se bucure de ele.” a transmis aceasta.

Lanțul bunătății în Sibiu: ,,Jucăriile s-au evaporat rapid”

Gestul Denisei nu este unul izolat, ci a scos la iveală o întreagă comunitate de părinți care aleg să dăruiască anonim. Reacțiile sibienilor arată că parcurile noastre ascund, uneori, povești care îți fac pielea de găină.

Printre cele mai emoționante mărturii este cea a Alexandrei, care a ales să lase în urmă mai mult decât o jucărie de nisip. Ea a dăruit mobilitate și speranță unei familii care nu își permitea un astfel de lux:

„Așa am lăsat și eu o bicicletă, în stare bună, pe care am scris: ‘Ai nevoie? O dăruiesc cu drag’. Și ce să vezi… chiar un copil care nu avea posibilitate a luat-o. Mama lui spunea mereu: ‘Am primit-o cadou de la cineva care a lăsat-o în parc, mă rog pentru ea’. Nici în ziua de astăzi nu știe cine a fost”, povestește aceasta.

Spiritul de generozitate se regăsește și în alte cartiere ale Sibiului. Marinela a încercat un experiment similar în zona Siretului, unde a lăsat „arsenalul” complet pentru joaca în nisip. Deși lucrurile s-au evaporat rapid, ea a înțeles că nevoia este mare:

„Și eu am lăsat la locul de joacă de pe Siretului multe jucării pentru nisip. A doua zi, chiar de dimineață, nu mai era absolut niciuna”, spune Marinela.

Pe de altă parte, mulți părinți privesc acest gest cu un realism blând. Roxana, care obișnuiește să facă astfel de donații direct pe terenul de joacă, știe că „viața” acestor obiecte în spațiul public este scurtă, dar valoroasă:

„Liniștită, nu vor avea viață lungă în parc. Eu duc des jucării și le las acolo; niciodată nu le mai găsesc. Dar mă bucur că aduc bucurie altor copii”, mărturisește ea.

Concluzia generală a părinților din Sibiu este una plină de solidaritate. Chiar dacă obiectele dispar de pe bănci, scopul lor final este atins de fiecare dată, crede o altă mămică, pe nume Alexandra:

„Și dacă nu vor mai fi acolo, cu siguranță ați făcut o bucurie. Foarte frumos gestul! Și noi facem la fel de multe ori.”