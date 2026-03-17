grădiniță complet modernizată în sibiu: panouri fotovoltaice, sisteme smart și confort pentru copii / foto

Primăria Sibiu a finalizat lucrările de eficientizare energetică a clădirii Grădiniței nr.36, situată pe strada Constructorilor din cartierul Țiglari.

Investiția la Grădinița nr. 36, în valoare de 5,26 milioane de lei este cofinanțată din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Regiunea Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru fiind Autoritate de Management.

„Pentru cei 116 copii înscriși la această grădiniță și pentru cadrele didactice, această investiție înseamnă concret confort crescut și condiții mai bune pentru învățare, spații mai frumoase și mai funcționale, mai eficient încălzite și ventilate. În 2025, am încheiat lucrări de eficientizare energetică la opt clădiri ale unităților de învățământ preuniversitar, iar anul acesta șase sunt în lucru, urmând să începem același tipuri de lucrări la încă două. Eficientizarea energetică este un mod de a moderniza smart aceste spații dedicate educației ”. (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Lucrările au inclus:

Dotări pentru eficiență energetică:

Au fost instalate 44 de panouri fotovoltaice pe acoperiș, pentru producerea energiei electrice,

Pompe de căldură aer-apă și ventiloconvectoare vor asigura încălzirea spațiilor,

Ventilarea spațiilor se va face prin recuperatoare de căldură

A fost pus în funcțiune un sistem smart, digital, care reglează și controlează de la distanță consumul de utilități,

Fațadele și planșeele au fost termoizolate Tâmplăria fost înlocuită cu una din aluminiu cu geam termopan.

