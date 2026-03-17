investiții de 35 de milioane de lei în sadu. gaz la tocile, parc fotovoltaic și școală modernizată. primar: ,,am o singură neîmplinire”/ video

Comuna Sadu traversează o perioadă de efervescență administrativă fără precedent, reușind să atragă fonduri record pentru modernizarea infrastructurii și creșterea eficienței energetice. Într-o conferință de presă, primarul Valentin Ivan a trasat liniile directoare ale bugetului pentru anul 2026, un an pe care îl consideră decisiv pentru maturitatea proiectelor aflate în derulare.

Cu un portofoliu de investiții ce însumează 35 de milioane de lei, din care 28 de milioane reprezintă finanțări atrase, Sadu se poziționează ca un model de absorbție a fondurilor europene și naționale.

Proiecte PNRR de 8 milioane de lei: Școala și Primăria, aproape de finalizare

Cel mai ambițios proiect vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, o investiție de 8 milioane de lei cu o cofinanțare locală de 2,8 milioane. În prezent, lucrările au atins un grad de maturitate de 80%.

„Complexul administrativ este aproape de finalizare, suntem în procesul de recepție. În clădirea bibliotecii va funcționa și viitorul Serviciu de Evidența Populației al comunei. Totodată, Școala Gimnazială «Samuil Micu» a trecut prin cel mai amplu proces de modernizare. Deși este în zonă de protecție istorică, am reușit anveloparea la interior, păstrând arhitectura exterioară. În septembrie, elevii se vor întoarce într-o școală nouă, dotată cu mobilier și laboratoare moderne prin PNRR”, a declarat edilul Valentin Ivan.

Infrastructura la Tocile: Canalizare și gaze cu contoare inteligente

Zona Tocile rămâne un punct central pe harta investițiilor. Extinderea rețelei de canalizare a ajuns la un stadiu avansat, mai fiind de executat doar 15% din rețele și două stații de pompare. Termenul de punere în funcțiune este septembrie 2026.

De asemenea, primarul a anunțat un proiect major de extindere a rețelei de gaze prin programul „Anghel Saligny”. Aceasta va acoperi întreg intravilanul zonei Tocile și va include montarea de contoare inteligente pentru măsurarea consumului de la distanță, obiectivul final fiind reducerea consumului de lemne din pădurile Sadului.

Independență energetică: Facturi zero pentru iluminat și clădiri publice

Sadu face pași importanți către sustenabilitatea „verde”. O centrală fotovoltaică de 284 kW urmează să intre în faza de execuție în maxim două săptămâni.

„Ținta noastră este ca facturile de energie electrică din sistemul public să cadă pe zero. Prin aportul acestei centrale și eficientizarea clădirilor, vrem să aducem consumul public la zero”, explică Valentin Ivan.

Turism și mobilitate: Pista de biciclete pe traseul mocăniței

Din 2 aprilie, vor începe lucrările la pista de biciclete ce se va întinde pe 3,8 kilometri, urmând vechiul traseu al mocăniței. Proiectul vizează conectarea localității la circuite cicloturistice montane și crearea unui circuit inelar în parteneriat cu comuna Râu Sadului până la finele anului viitor.

Radiografia financiară a comunei

Din punct de vedere financiar, situația investițiilor la nivelul comunei Sadu este una de o anvergură fără precedent. Valoarea totală a lucrărilor contractate se ridică la 35 de milioane de lei, o cifră care demonstrează capacitatea administrativă de a gestiona proiecte complexe. Din acest total, cea mai mare parte, respectiv 28 de milioane de lei, reprezintă fonduri atrase din surse externe, restul sumei fiind acoperit prin cofinanțare din bugetul local.

Până la această dată, procesul de implementare este într-un stadiu avansat, fiind deja decontată suma de 18.618.577 lei pentru lucrările executate. Restul de aproximativ 17 milioane de lei urmează să fie decontat pe măsură ce obiectivele ajung la finalizare. Primarul Valentin Ivan subliniază că sustenabilitatea acestor sume este garantată atât prin resurse proprii, cât și printr-un credit de la Trezoreria Statului, instrument pus la dispoziție de Guvern special pentru a asigura fluxul de numerar necesar proiectelor din PNRR.

Blocajul grădiniței cu program prelungit

Primarul și-a exprimat nemulțumirea față de stagnarea lucrărilor la grădinița cu program prelungit, un proiect derulat prin Compania Națională de Investiții (CNI). Deși are un grad de maturitate de 87%, șantierul este blocat fără o justificare clară de la finanțator.

„Este o reală neîmplinire. Copiii se uită la clădire de trei ani și mă întreabă când vor intra în grădiniță. Am avut discuții directe cu conducerea CNI pentru a debloca situația până în septembrie”, a subliniat primarul.

Reformă fără disponibilizări și transport metropolitan eficient

În contextul reformelor administrative, primarul a dat asigurări că la Sadu nu vor exista disponibilizări, deoarece aparatul a funcționat deja cu o organigrame redusă. Totuși, din cauza limitărilor de posturi, sectorul de gospodărire comunală va fi, cel mai probabil, externalizat.

La final, edilul a salutat succesul transportului metropolitan, care a crescut interesul pentru locuințele din Sadu și asigură gratuitate pensionarilor (20 de călătorii/lună). „Suntem foarte mulțumiți. Stația de încărcare cu pantograf de la Sadu deservește acum chiar și autobuzele din Cisnădie, demonstrând utilitatea infrastructurii noastre”, a conchis Valentin Ivan.

