matematica le-a dat emoții elevilor din sibiu la simulare. geometria i-a încurcat: ”a fost grea” / video

După proba la Limba Română, elevii din Sibiu au susținut marți examenul la Matematică. Potrivit acestora, testul nu a fost deloc ușor, iar unele exerciții le-au dat bătăi de cap.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut astăzi, 17 martie, proba scrisă la Matematică. Tinerii de la Colegiul Național „Octavian Goga” spun că subiectele au fost dificile, iar geometria le-a creat cele mai mari probleme.

Dacă la proba de Limba Română elevii sibieni s-au descurcat, la examenul de Matematică aceștia au întâmpinat dificultăți și speră ca Evaluarea Națională să fie mai ușoară decât simularea.

„A fost destul de greuț, dar m-am descurcat. Ultimul exercițiu, cel cu tetraedrul, a fost cel mai greu. Mă așteptam să pice piramida. Am avut puține emoții. Sper ca Evaluarea Națională să fie mai ușoară. Acum mă aștept la o notă între 7 și 8”, a spus Andrei, elev la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu.

Geometria în spațiu i-a pus în dificultate

Alesia speră la o notă de șapte la proba de Matematică. „În mare parte, mi s-a părut destul de ok proba. Nu prea m-am pregătit. Nu am emoții pentru Evaluarea Națională. Sper să iau un 7”, a declarat Alesia.

Melisa a renunțat să încerce să rezolve ultimul exercițiu la Matematică, considerat cel mai dificil. Ea spune că geometria în spațiu a fost cea care i-a pus probleme. „A fost grea, mai complicată decât mă așteptam. Geometria în spațiu m-a pus în dificultate. N-am scris deloc la acea parte. Mă aștept la un 7 – 7,50. Aștept baremul. Sper ca la Evaluarea Națională să fie mai ușoară decât la simulare”, a spus Melisa.

Citește și: Elevii din Sibiu ”au picat pe subiecte” la simularea de la Limba Română: ”A fost ușor” / video

Din cei 3.601 de elevi înscriși pentru susținerea simulării acestei probe, au fost prezenți 3.228 de elevi (89,64%), iar 373 de elevi (10,36%) au absentat.

Nu au existat probleme în privința organizării simulării la această probă, în toate cele 100 de centre de susținere. Membrii comisiilor au putut accesa, multiplica și distribui subiectele la timp. Nu au fost raportate situații de elevi cu probleme de sănătate în timpul desfășurării probei sau elevi eliminați din examen.

Simularea Evaluării Naționale 2026 continuă pe 18 martie, când elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie 2026.