vânt puternic în toată țara: cod galben în 4 județe și rafale de până la 90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie anunță intensificări ale vântului în toate regiunile, cu avertizări Cod galben pentru Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, între 17 și 19 martie 2026.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de marți, 17 martie 2026, ora 20.00, până joi, 19 martie 2026, ora 20.00. Potrivit Mediafax, vântul va avea intensificări în toată țara, cu cele mai mari viteze înregistrate în zonele montane și în sudul țării.

Conform ANM, în noaptea de marți spre miercuri, 18 martie, vântul va sufla cu putere în sudul Banatului. În cursul zilei de miercuri, 18 martie, intensificările se vor extinde în majoritatea regiunilor, iar joi, 19 martie, cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Vitezele vântului vor atinge în general 40-45 km/h, însă în zona montană înaltă rafalele pot ajunge la 60-80 km/h.

De marți, 17 martie, ora 20.00, până miercuri, 18 martie, ora 20.00, județul Caraș-Severin se va afla sub avertizare Cod galben. În acest interval, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar în Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali rafalele pot atinge 70-90 km/h.

O a doua avertizare Cod galben va intra în vigoare miercuri, 18 martie, la ora 10.00, și va fi valabilă până la ora 17.00. Județele Mehedinți, Dolj și Olt vor fi vizate de această avertizare, cu intensificări ale vântului de 50-60 km/h.

ANM recomandă populației să fie atentă la evoluția condițiilor meteorologice și să ia măsuri de precauție, mai ales în zonele afectate de rafale puternice.