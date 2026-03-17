nicușor dan a donat sânge la cotroceni: apel către români într-un moment critic pentru spitale

Președintele României, Nicușor Dan, a participat marți, 17 martie 2026, la o acțiune de donare de sânge organizată la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii. Evenimentul, găzduit de Administrația Prezidențială, a avut ca scop evidențierea deficitului de sânge din sistemul medical și încurajarea populației să doneze.

Potrivit Mediafax, Nicușor Dan a donat personal sânge în spațiul special amenajat, alături de mai mulți angajați ai Administrației Prezidențiale. „Am organizat un program de donare de sânge împreună cu Centrul pentru Donare de Sânge al Ministerului Apărării. Vreau să mulțumesc colegilor care au donat sânge. Vreau să îi încurajez pe români să doneze sânge pentru că asta salvează vieți”, a declarat președintele.

Apel la solidaritate și recunoștință pentru donatori

Președinția a transmis că donarea de sânge poate face diferența pentru cei care trec prin accidente sau intervenții medicale dificile.

„Donarea de sânge salvează vieți! Împreună, prin gesturi simple și acțiuni ușor de realizat, putem face o mare diferență. Sunt semeni care trec prin experiențe și traume cumplite, prin accidente sau intervenții medicale complicate. În aceste situații dramatice, este esențial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare. Marți, 17 martie 2026, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical”, se arată în comunicatul Președinției.

Nicușor Dan a subliniat importanța exemplului personal și a mulțumit tuturor celor care au participat la acțiune, precum și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu”. La acest centru, orice persoană poate dona sânge zilnic, între orele 7:00 și 12:00.