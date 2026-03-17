pakistanul bombardează kabulul: zeci de civili uciși și mii de oameni strămutați

Mai multe explozii au zguduit Kabulul duminică seară, 15 martie 2026, în contextul intensificării conflictului militar dintre Pakistan și regimul taliban din Afganistan. Atacurile au provocat panică în rândul populației și au dus la moartea a zeci de civili, potrivit autorităților afgane.

Capitala afgană Kabul a fost lovită de mai multe explozii între orele 21:00 și 21:15 (16:30 – 16:45 GMT) duminică, 15 martie 2026, potrivit Mediafax, care citează AFP. Nori de fum au fost observați în zonele centrale Shahr-e-Naw și Wazir Akbar Khan, iar sunetul exploziilor a provocat panică în rândul locuitorilor, mulți dintre aceștia fugind în subsoluri sau căutând adăpost după ce întrerupseseră postul de Ramadan.

Un fotograf AFP a relatat că familiile au fost nevoite să-și părăsească locuințele în grabă, iar atmosfera de teamă s-a accentuat pe fondul atacurilor repetate din ultimele săptămâni. Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a acuzat armata pakistaneză că a „violat din nou teritoriul afgan”, calificând atacurile drept „o crimă” și „un act de inumanitate”.

Potrivit declarațiilor lui Mujahid, ultimele bombardamente au lovit un centru de tratament pentru dependenți de droguri, unde mai mulți civili și-au pierdut viața. Informația nu a putut fi verificată independent, iar armata pakistaneză nu a oferit un punct de vedere oficial la solicitarea AFP.

Victime civile și reacția comunității internaționale

Sunetul tunurilor antiaeriene s-a oprit în jurul orei 22:00, iar sirenele ambulanțelor au continuat să se audă în oraș. Misiunea Națiunilor Unite din Afganistan a confirmat vineri, 13 martie 2026, că cel puțin 75 de civili au fost uciși în Afganistan de la intensificarea confruntărilor cu Pakistanul, începută pe 26 februarie 2026. Ambele părți implicate susțin că nu vizează civilii în atacurile lor.

Atacuri aeriene și bombardamente au fost raportate constant în regiunile de frontieră din estul și sudul Afganistanului. Duminică noapte, 15 martie 2026, doi copii au murit în urma unui bombardament cu mortiere pakistaneze în zona Khost, potrivit biroului guvernatorului local. În provincia Nuristan, o altă persoană a fost ucisă după ce o locuință civilă a fost lovită, a declarat Hamdullah Fitrat, purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului taliban.

În total, autoritățile afgane au raportat 18 civili uciși în ultima săptămână în urma confruntărilor transfrontaliere. Situația a determinat mii de persoane să-și părăsească locuințele, iar Programul Alimentar Mondial (PAM) a anunțat duminică, 15 martie 2026, că a început să livreze „alimente care salvează vieți” către peste 20.000 de familii afgane strămutate. PAM a avertizat că „o instabilitate suplimentară va împinge milioane de oameni în foamete”.

Ajutor umanitar și criza refugiaților

Luni, 16 martie 2026, peste 100 de persoane forțate să-și părăsească locuințele s-au adunat la un punct de distribuție al PAM din provincia Paktia, la granița de est a Afganistanului, pentru a primi biscuiți fortificați, potrivit unui fotograf AFP. Situația umanitară rămâne critică, pe fondul escaladării violențelor și al lipsei de perspective pentru o încetare a focului între Pakistan și regimul taliban.