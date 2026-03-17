primarul cisnădiei va propune interzicerea jocurilor de noroc în oraș: decizia, pe masa consilierilor

Jocurile de noroc s-ar putea interzice la Cisnădie. Primarul a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre în acest sens. Decizia finală stă în mâinile consilierilor locali.

La începutul lunii martie, pe site-ul Primăriei orașului Cisnădie a fost publicat un chestionar la care au fost invitați să participe cetățenii orașului. Oamenilor li s-a cerut părerea despre interzicerea activităților de jocuri de noroc în Cisnădie. Potrivit reprezentanților administrației locale, peste 1.000 de persoane au completat chestionarul, iar rezultatul a arătat că 90% dintre respondenți își doresc ca păcănelele să fie interzise.

„În urma consultării publice, peste 1.000 de cetățeni și-au exprimat opțiunea, iar peste 90% au răspuns în favoarea interzicerii jocurilor de noroc. Le mulțumim tuturor celor care au participat, și-au exprimat opinia și au contribuit la această inițiativă importantă pentru comunitate”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Cisnădie.

Edilul Mircea Orlățan va iniția un proiect de hotărâre care va ține cont de voia cetățenilor. Totuși, consilierii locali sunt cei care vor decide dacă jocurile de noroc vor fi interzise la Cisnădie.

