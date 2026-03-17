raluca turcan acuză: „unii parlamentari cu funcții de răspundere își bat joc de românia”

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a postat pe Facebook un mesaj prin care trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care unii parlamentari cu funcții de răspundere în statul român „își bat joc de România”.

Aceasta critică dur jocurile politice din jurul bugetului și acuză lipsa de responsabilitate în rândul unor partide aflate chiar la guvernare.

Potrivit acesteia, scenariul este unul repetitiv: PSD depune amendamente, iar ulterior acestea sunt susținute și votate „ca prin minune” de AUR și alți parlamentari. În acest fel, susține Raluca Turcan, se conturează o nouă majoritate „a disprețului față de protocolul de funcționare, față de deciziile deja luate și față de responsabilitatea financiară”, care acționează deja în comisii pentru a modifica bugetul asumat de Coaliție.

Redăm integral mesajul Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Cronologia unei zile în care unii, aflați în Guvern, cu funcții de răspundere în statul român, își bat joc de România.

Stare de fapt:

#GuvernulBolojan, format din PNL, PSD, USR, UDMR și reprezentanții minorităților, și-a asumat un buget, cu avizele ministerelor de resort. Un buget construit pe baza unui maxim de venituri ce pot fi obținute și a unui minim de cheltuieli publice, în condițiile unor dobânzi în creștere la împrumuturile luate pentru a acoperi deficitul acumulat în timp.

În acest context, într-o vizibilă conivență cu alte partide, PSD a depus amendamente doar pentru a se poziționa împotriva Guvernului, pe măsuri deja tranșate în Coaliție și susținute inclusiv prin miniștrii săi.

Scenariul e simplu: PSD depune amendamente si apoi, ce sa vezi, ca prin minune, ele sunt votate și de AUR și restul echipei.

Și brusc… apare o nouă majoritate: majoritatea disprețului față de protocolul de funcționare, față de deciziile deja luate și față de responsabilitatea financiară. Această majoritate se mobilizează deja în comisii și „hăcuiește” bugetul asumat de Coaliție.

Oare asta să fie noua majoritate pe care PSD o dorește în câteva săptămâni? De ce atâta insistenta pentru sabotarea propriului guvern nimeni nu înțelege.” se arată în mesajul postat de Raluca Turcan