românii cu credite la ircc scapă de o parte din povară din aprilie 2026 : scad ratele!

Românii cu credite legate de IRCC vor plăti rate mai mici începând cu 1 aprilie 2026, după ce indicele scade la 5,58%. Specialiștii recomandă însă refinanțarea pe dobândă fixă pentru economii semnificative.

Românii care au credite cu dobândă variabilă legată de IRCC vor beneficia de rate mai mici începând cu 1 aprilie 2026, după ce Banca Națională a României (BNR) va anunța o scădere a indicelui de la 5,68% la 5,58%. Potrivit Economica.net, această ajustare vine după ce valoarea medie a IRCC pentru trimestrul IV 2025 a fost calculată la 5,58%, pe baza valorilor zilnice din perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025.

Claudiu Trandafir, CEO ofertebancare.ro, a explicat că reducerea nu este una spectaculoasă, dar orice scădere a dobânzii se reflectă pozitiv în bugetul familiilor. „Nu e o prăbușire, e o corecție de 0,10%, dar orice minus în dreptul dobânzii e un plus în portofel. Dacă ai un credit cu dobândă variabilă (IRCC + marjă fixă de 2,5%), dobânda totală scade de la 8,18% la 8,08%”, a precizat Trandafir.

Concret, pentru un credit de 250.000 de lei, rata lunară va scădea cu aproximativ 17-20 de lei, iar pentru un credit de 500.000 de lei, reducerea va fi de 35-40 de lei. Totuși, pentru cei care au credite vechi cu marjă mare (peste 2,5-3%), această scădere a IRCC reprezintă doar o soluție temporară, iar refinanțarea rămâne recomandarea principală.

Diferențe între IRCC și ROBOR. Recomandarea specialiștilor: refinanțarea pe dobândă fixă

ROBOR la 3 luni a scăzut și el, situându-se în jur de 5,87%, dar rămâne peste nivelul IRCC. Cei care au credite legate de ROBOR (contractate înainte de mai 2019) plătesc în continuare dobânzi totale de peste 8,5-9%.

Claudiu Trandafir estimează că IRCC va continua să scadă lent, stabilizându-se între 5,3% și 5,5% spre finalul anului 2026, cu condiția ca inflația să rămână sub control. „Nu vom vedea prea curând IRCC-ul de 2% din 2021, deci strategia de așteptare până scad dobânzile de tot s-ar putea să te coste oportunități imobiliare acum”, a avertizat Trandafir.

Specialiștii subliniază că adevărata economie se obține prin refinanțare pe dobândă fixă. În prezent, există bănci care oferă dobânzi fixe între 4,69% și 4,99% pe 3 sau 5 ani, ceea ce înseamnă o diferență de aproape 3 puncte procentuale față de dobânda variabilă legată de IRCC. Pentru un credit de 300.000 de lei, diferența de rată între variabila nouă și fixa promoțională poate depăși 500-600 de lei lunar.

„Este anul refinanțărilor. Cine a luat credit în 2022-2024 cu dobânzi de 7-9% trece masiv pe fixă de 4,7-5%. E cea mai rapidă metodă să scazi gradul de îndatorare și să respiri financiar”, a mai spus Claudiu Trandafir.

Statistici: câți români sunt afectați de scăderea IRCC

La 31 iulie 2025, numărul românilor cu credite ipotecare legate de IRCC era de 596.567, cu o valoare totală a împrumuturilor de 80,27 miliarde de lei, potrivit datelor BNR. Majoritatea creditelor ipotecare cu dobândă fixă contractate de persoane fizice ajunge la 2.212.121, reprezentând circa 70% din totalul creditelor.

IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este calculat trimestrial de BNR pe baza mediei tranzacțiilor interbancare efective și influențează direct ratele dobânzilor pentru creditele noi ipotecare și de consum. IRCC oferă o referință mai stabilă, dar cu întârziere, comparativ cu ROBOR.

În concluzie, scăderea IRCC din aprilie 2026 aduce o ușoară reducere a ratelor, însă specialiștii recomandă refinanțarea pe dobândă fixă pentru economii semnificative pe termen lung.

