sibian bătut în plină stradă până a rămas inconștient: agresorul a scăpat de închisoare

Un bărbat din județul Sibiu, care și-a bătut vecinul până l-a lăsat inconștient pe stradă, nu va petrece nici măcar o zi în închisoare. Fapta s-a prescris, astfel că el scapă de pedeapsă.

Agresiunea a avut loc în toamna anului 2019 într-un sat din județul Sibiu. Doi bărbați se aflau într-un bar din localitate, între ei iscându-se un scandal. Inițial și-au aruncat doar vorbe grele dar, câteva ore mai târziu, conflictul s-a amplificat. Când se pregătea să plece la o nuntă la căminul cultural, persoana vătămată a fost oprită pe stradă de agresor și lovită cu o bâtă de lemn. Omul a căzut la pământ și a rămas inconștient, dar agresorul, însoțit de alte persoane, a continuat să îl lovească cu pumnii și picioarele la nivelul capului și abdomenului, potrivit rejust.ro.

Certificatul medico-legal depus la dosar a arătat că bărbatul a avut nevoie de 25-30 de zile de îngrijri medicale pentru a se vindeca în urma bătăii. Chiar dacă leziunile traumatice nu i-au pus în pericol viața, omul a avut nevoie de recuperare.

Agresorul scapă de închisoare

Agresorul care l-a lovit cu bâta în cap pe bărbat, iar mai apoi cu pumnii și picioarele, nu va merge la închisoare. Fapta s-a prescris.

Chiar dacă nu va fi pedepsit, agresorul va trebui să îi plătească daune morale bărbatului, în valoare de 3.000 de euro. La un termen de judecată anterior, omul ceruse suma de 5.000 de euro. Soluția a fost dată în 13 martie de către Judecătoria Săliște.