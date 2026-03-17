sibian prins beat la volan pe un drum din județul alba

Polițiștii din cadrul Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au depistat, în seara zilei de 16 martie, un bărbat care conducea sub influența alcoolului pe raza localității Cetatea de Baltă.

Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, în jurul orei 22:00, aceștia au oprit pentru control, pe strada Poștei, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Ca urmare, conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.