Polițiștii din cadrul Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au depistat, în seara zilei de 16 martie, un bărbat care conducea sub influența alcoolului pe raza localității Cetatea de Baltă.
Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, în jurul orei 22:00, aceștia au oprit pentru control, pe strada Poștei, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu.
În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Ca urmare, conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.
- Sibian prins beat la volan pe un drum din județul Alba acum 2 minute
- Vânt puternic în toată țara: Cod galben în 4 județe și rafale de până la 90 km/h acum 2 minute
- Deșeuri aruncate pe câmp la Lotrioara: amendă uriașă dată unui operator economic / foto acum 42 de minute
- Raluca Turcan acuză: „Unii parlamentari cu funcții de răspundere își bat joc de România” acum 46 de minute
- Circulație îngreunată la Copșa Mică: s-a stricat un TIR acum o oră