simulare la matematică în sibiu: sute de absenți, dar examenul s-a desfășurat fără probleme

Astăzi, 17.03.2026, între orele 9:00 și 11:00, 97 de unități de învățământ cu clase gimnaziale din județul Sibiu au găzduit simularea probei de matematică din cadrul examenului de Evaluare Națională 2026 pentru elevii clasei a VIII-a.

Din totalul de 3601 elevi înscriși, 3228 au fost prezenți, reprezentând o rată de participare de 89,64%, în timp ce 373 elevi (10,36%) au absentat.

Organizarea simulării a decurs fără probleme în cele 100 de centre, membrii comisiilor reușind să acceseze, să multiplice și să distribuie subiectele la timp. Nu au fost raportate situații medicale sau eliminări ale elevilor pe parcursul probei.

Următoarea etapă a simulării Evaluării Naționale 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a va avea loc pe 18.03.2026, la disciplina limba și literatura maternă, iar rezultatele vor fi comunicate pe 30.03.2026.