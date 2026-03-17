start la înscrieri pentru creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027: prioritate pentru copiii de 4 și 5 ani

Ministerul Educației a anunțat marți, 17 martie 2026, calendarul pentru reînscrierea și înscrierea copiilor la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027, potrivit Mediafax.

Potrivit calendarului, etapa de reînscrieri pentru copiii care frecventează deja o creșă sau grădiniță are loc între 18 și 22 mai 2026. Reînscrierea se face pe baza unei cereri completate de părinți, iar copiii pot rămâne în aceeași unitate de învățământ și pentru anul școlar următor.

Etapele înscrierilor pentru locurile libere

Prima etapă de înscriere pentru copiii care nu au frecventat anterior creșa sau grădinița este programată între 25 mai și 18 iunie 2026. A doua etapă, pentru locurile rămase disponibile, se va desfășura între 22 iunie și 9 iulie 2026. Pentru copiii care nu au fost înscriși în primele două etape, există o a treia etapă, între 17 și 27 august 2026, tot pe locurile libere.

În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri. Pentru grupele de nivel preșcolar (grădiniță), pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, tot în limita locurilor rămase libere.

Părinții pot completa în cererea-tip de înscriere până la trei opțiuni, în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Prioritate pentru copiii de 4 și 5 ani

Ministerul Educației reamintește că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu, iar la înscrierea la grădiniță se va acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani pentru a fi cuprinși în aceste grupe.

Forma finală a documentului privind calendarul înscrierilor va fi aprobată după analiza feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.