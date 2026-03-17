surpriză la aterizarea la sibiu pentru patinatoarea anastasia băcilă: a fost copleșită de emoții / video

După ce a făcut senzație la Viking Race, patinatoarea Anastasia Băcilă a fost așteptată marți cu flori de reprezentanții Aeroportului Sibiu, la revenirea ei din Olanda.

Sibianca Anastasia Băcilă a făcut senzație la Viking Race 2026 din Olanda, unde a cucerit două medalii de aur, stabilind și două recorduri naționale la probele de 500 și 1000 de metri!

Patinatoarea minune a României a câștigat clasamentul general la categoria fete de 14 ani, după două zile de concurs dominate autoritar. Reprezentanții Aeroportului Sibiu au așteptat-o cu un buchet mare de flori pe Anastasia, la revenirea de la Heerenveen.

”Mă simt foarte bine, am avut rezultate extraordinare, mă simt obosită, dar am ajuns acasă și mă pot odihni. Am muncit foarte mult, acum s-a văzut toată munca depusă, sunt mândră de mine. Mesajul meu pentru toți copiii care fac sport este să muncească pentru visele lor, să nu renunțe ” a spus Anastasia la revenirea la Sibiu. Tânără este antrenata de Cristina Andrei și după performanța din Olanda a atras toate privirile.

Tatăl Anastasiei, Ștefan Băcilă, acționar principal la FC Hermannstadt a dezvăluit că patinatoarea are planuri ambițioase pentru viitor, principalul țel fiind participarea la Olimpiadă.

”Victoria de la Viking Race ne bucură enorm, dar pentru Anastasia acesta este doar un pas într-un drum mult mai lung. Ea visează să ajungă la cel mai înalt nivel al patinajului mondial și, dacă va continua să muncească la fel de serios, cred cu tărie că într-o zi va reprezenta România la Jocurile Olimpice. Ca tată, nu pot fi mai mândru de ea – nu doar pentru rezultate, ci pentru caracterul, ambiția și determinarea pe care le arată zi de zi” a spus Ștefan Băcilă pentru Ora de Sibiu.