test nou pentru elevii români: pisa va evalua în 2029 ce știu despre bani și decizii financiare

România va participa, în premieră, la evaluarea PISA de alfabetizare financiară din 2029.

Carmine Di Noia, director pentru Finanțe și Afaceri în cadrul Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a explicat pentru EduPedu că decizia reprezintă un pas important pentru sistemul educațional românesc, deoarece va permite o înțelegere clară a nivelului real de cunoștințe al elevilor în domeniul financiar și a modului în care aceștia iau decizii legate de bani în viața de zi cu zi.

„Este o decizie care va permite sistemului educațional să înțeleagă mai bine ce știu și ce nu știu elevii despre bani și despre deciziile financiare pe care le iau în viața reală”, a declarat Carmine Di Noia, în contextul Global Money Week 2026.

Participarea României vine pe fondul eforturilor de aderare la OECD și marchează un moment important pentru evaluarea competențelor financiare ale elevilor. Până acum, țara noastră nu a luat parte la niciuna dintre rundele anterioare ale testării, organizate în 2012, 2015, 2018 și 2022.

Datele PISA: o problemă reală în rândul elevilor

Evaluările internaționale arată că aproximativ 26% dintre elevi nu ating nivelul minim de alfabetizare financiară, ceea ce înseamnă că nu reușesc să aplice cunoștințele în situații concrete care implică bani.

Potrivit OECD, această problemă este cu atât mai relevantă cu cât adolescenții sunt deja implicați în activități financiare reale.

Elevii sunt deja consumatori financiari la 15 ani

Datele internaționale indică faptul că:

peste jumătate dintre elevii de 15 ani dețin un cont bancar sau un card;

mai mult de 80% au făcut cel puțin o achiziție online în ultimul an.

„Alfabetizarea financiară este o competență esențială pentru viață. Rezultatele PISA 2022 arată că, până la vârsta de 15 ani, elevii sunt deja consumatori financiari”, a subliniat Carmine Di Noia.

Aceste realități arată că tinerii iau decizii financiare încă din adolescență, ceea ce face ca educația financiară să devină esențială, nu opțională.

OECD: banii nu trebuie să fie un subiect tabu

Reprezentanții Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică atrag atenția că, în multe societăți, inclusiv în România, banii sunt încă un subiect sensibil, evitat în familie sau în școală.

„Școala este locul în care toți elevii pot discuta, pot învăța și pot împărtăși experiențe, indiferent de mediul din care provin”, a explicat Di Noia.

Integrarea educației financiare în procesul de învățământ ar putea normaliza aceste discuții și ar ajuta elevii să înțeleagă concepte precum bugetul personal, datoriile sau riscurile financiare.

Ce va testa PISA 2029

Evaluarea PISA nu urmărește doar cunoștințele teoretice, ci mai ales capacitatea elevilor de a aplica informațiile în situații reale.

Pentru ediția din 2029, accentul va fi pus pe:

înțelegerea conceptelor financiare de bază;

luarea deciziilor în contexte reale;

gândirea critică;

impactul digitalizării.

Vor fi incluse teme actuale precum fraudele online, scam-urile sau influența „influencerilor financiari”.

Pe lângă testare, elevii vor completa și chestionare despre experiențele lor cu produse financiare și despre modul în care învață despre bani.

Rolul școlii și al familiei

În prezent, educația financiară apare limitat în curriculumul românesc, în special în cadrul unor discipline precum economia sau educația antreprenorială.

OECD subliniază că nu există un model unic de predare, însă un element esențial este pregătirea profesorilor și accesul la resurse educaționale.

Un exemplu în acest sens este platforma LifeLab, parte din programul „Școala de Bani”, dezvoltat de Banca Comercială Română, care oferă profesorilor materiale gratuite și instrumente pentru integrarea educației financiare în diverse materii.

În același timp, familia joacă un rol major în formarea comportamentelor financiare, însă nu toate mediile oferă aceleași oportunități de învățare. Datele PISA arată diferențe semnificative între elevii din medii socio-economice diferite.

Ce trebuie făcut până în 2029

Elevii care vor susține testarea PISA din 2029 sunt, în prezent, în clasele V-VI. OECD recomandă ca educația financiară să înceapă cât mai devreme.

„Dezvoltarea unor cunoștințe și obiceiuri financiare solide necesită timp”, a precizat Carmine Di Noia, subliniind importanța discuțiilor deschise despre bani încă din gimnaziu.

Campania din acest an, desfășurată în cadrul Global Money Week 2026, promovează ideea că educația financiară nu trebuie să fie o materie rigidă, ci poate fi integrată în lecții prin exemple simple și „micro-momente” de învățare.

Astfel, profesorii pot introduce concepte financiare în orice disciplină, de la matematică și geografie până la limba română, fără a fi nevoie de ore dedicate exclusiv acestui subiect.

Mesajul central este clar: educația financiară nu este doar teorie, ci o competență de viață, care începe devreme și se construiește pas cu pas.