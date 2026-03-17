trafic cu restricții în 3 locuri, pe valea oltului: se circulă îngreunat

Autoritățile informează că pe mai multe sectoare ale drumului național DN 7 se desfășoară lucrări de întreținere și consolidare, cu restricții de circulație. Detalii:

Bujoreni (km 181+000 – km 182+000) : se lucrează la desfundarea șanțurilor între orele 08:00 și 16:00. Circulația se desfășoară pe două benzi din trei, dirijată de indicatoare rutiere.

Călimănești – Căineni (km 198+000 – km 233+200) : se execută lucrări de rânguire a versanților și montare sisteme de bariere de protecție între orele 08:00 și 17:30. Circulația este închisă pentru autovehiculele cu masa maximă admisă mai mare de 7,5 tone și se realizează pe jumătate de cale, în reprize de maxim 15 minute, pentru vehiculele sub 7,5 tone, dirijată prin semafoare sau piloți de circulație.

Călinești (km 216+450 – km 217+400): se lucrează la pila 1 a Ecoductului Călinești între orele 08:00 și 15:30. Circulația se desfășoară pe jumătate de cale, dirijată de piloți de circulație, iar în cazuri excepționale poate fi închisă/deschisă în reprize de 15 minute.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară.