un nou model testat la sibiu: specialiștii în protecția copilului învață împreună cum să prevină abuzurile

În ultimele șase luni, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) a pilotat la Sibiu o Comunitate de practică dedicată profesioniștilor din domeniul protecției copilului.

Inițiativa are scopul de a încuraja schimbul de experiență și învățarea continuă în rândul celor implicați în prevenirea abuzurilor și exploatării tinerilor vulnerabili, fie că activează în instituții publice sau în organizații neguvernamentale.

Până în prezent, au avut loc 12 întâlniri, în cadrul cărora au fost abordate teme esențiale precum gestionarea traumei, educația financiară sau epuizarea emoțională. Următoarea sesiune este programată pentru miercuri, 18 martie, și va aborda conceptul de safeguarding – prevenirea activă a riscului de prejudicii prin modul de lucru cu persoanele vulnerabile.

Inițiativa pornește de la concluziile proiectului „Prevenirea eficace a exploatării și traficului în rândul tinerilor vulnerabili”, care a evidențiat nevoia unei cooperări mai strânse între instituțiile responsabile la nivel local, precum și necesitatea unor instrumente practice pentru reducerea vulnerabilității tinerilor. În acest context, A.L.E.G. a testat un model de inspirație britanică, menit să susțină dezvoltarea profesională și colaborarea între actorii relevanți din domeniu.

Fiecare întâlnire a oferit participanților atât oportunitatea de a învăța lucruri noi, adesea cu sprijinul unor invitați specializați, cât și ocazia de a reflecta asupra provocărilor cotidiene întâmpinate la locul de muncă. Pentru diversificarea experienței, sesiunile au fost organizate în diferite spații – de la sedii de ONG-uri, la clinici, biblioteci sau spații de co-working.

„Dezvoltarea profesională merge dincolo de cursuri și conferințe. În Comunitatea de practică cerem ajutor de la colegi atunci când vrem să aplicăm o metodă nouă sau când ne confruntăm cu probleme. Este posibil ca și alți profesioniști să treacă prin situații similare, iar schimbul de idei ne ajută să găsim soluții. Aflăm despre resurse noi, iar uneori simplul fapt că îți poți exprima dificultățile într-un mediu în care ești susținut și înțeles contribuie la dezvoltarea ca specialist. În loc să ajungi să te descarci pe beneficiari, găsești sprijin în colegi. Profesioniștii din domeniul social au nevoie de acest tip de suport”, a declarat Eniko Gall, manager de proiect și psihologă în cadrul A.L.E.G.

Reprezentanții organizației recunosc că, asemenea oricărei inițiative noi, proiectul a avut nevoie de timp pentru a prinde contur. La primele întâlniri au participat doar 5-7 persoane, în ciuda invitațiilor adresate către diverse instituții și a consultărilor privind structura comunității.

„Colaborarea și încrederea reciprocă sunt puncte nevralgice ale sistemului instituțional din România. Dacă ne dorim ca structurile formale interinstituționale să funcționeze, este esențial ca profesioniștii să-și formeze reflexul de a se întâlni și să conștientizeze beneficiile acestor interacțiuni. Sperăm ca autoritățile să continue această Comunitate de practică. Noi, ca ONG, putem oferi modele, însă politicile și practicile sistemice rămân responsabilitatea statului”, a afirmat Camelia Proca, directoarea A.L.E.G.

Pe 27 martie, organizația va invita decidenți de la nivel local și național la evenimentul final de diseminare a concluziilor privind acest model de comunitate de practică. Cu această ocazie va fi lansat și un ghid dedicat dezvoltării unor astfel de comunități, menit să sprijine instituțiile în îndeplinirea atribuțiilor lor.