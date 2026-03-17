val de accidente cu trotinete electrice: numărul victimelor s-a dublat

Numărul accidentelor grave cu trotinete electrice a crescut semnificativ în 2025, peste 2.750 de persoane ajungând la Urgență, majoritatea tineri. Doi oameni și-au pierdut viața, iar sute au avut nevoie de intervenții chirurgicale.

Peste 2.750 de persoane au ajuns la serviciile de Urgență în 2025 după accidente cu trotinete electrice, potrivit Rador. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat aceste date marți, 17 martie 2026, într-un bilanț publicat pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor centralizate de Direcția de Medicină de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, cele mai multe victime sunt tineri. Dacă în 2024 au fost aproape 650 de pacienți cu astfel de traumatisme, în 2025 numărul lor s-a mai mult decât dublat.

Accidentele avut consecințe grave

Accidentele au avut consecințe grave: peste 350 de persoane au necesitat intervenții chirurgicale, iar două victime și-au pierdut viața în urma rănilor suferite. Pentru medicii din serviciile de urgență, aceste cazuri au însemnat gestionarea unor traumatisme serioase și perioade lungi de recuperare pentru pacienți.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că aceste cifre ridică problema necesității unor măsuri de prevenție și a unei prudențe sporite în utilizarea trotinetelor electrice. „Poate că este momentul să discutăm și despre reguli mai clare pentru folosirea lor”, a precizat Rogobete.

În primele două luni ale anului 2026, aproape 90 de persoane s-au prezentat deja la Urgențe după accidente cu trotinete electrice, dintre care nouă au avut nevoie de operații.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor asociate utilizării trotinetelor electrice, în special de către tineri, și recomandă respectarea regulilor de circulație și adoptarea unor măsuri suplimentare de siguranță.