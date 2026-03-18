accident cu 2 răniți între cristian și sibiu: trafic îngreunat pe dn1

Două persoane au fost rănite într-un accident produs pe DN1 la intrare în Cristian dinspre Sibiu. Traficul este îngreunat.

UPDATE

Traficul rutier a fost reluat.

„Din primele verificări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că în timp ce conducea un autoturism pe DN1 pe direcția Cristian-Sibiu pe banda 1, un bărbat de 40 de ani din județul Constanța, nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii și a intrat în coliziune cu autoturismul condus pe același sens de mers pe banda 2, de către o sibiancă de 20 de ani”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii rutieri și echipaje medicale au intervenit miercuri dimineața la un accident de circulație, în care sunt implicate două autoturisme, produs pe DN1 km 319 +100 m, la intrarea în localitatea Cristian dinspre Sibiu. Traficul rutier este restricționat la ora 09:40, se circulă alternativ.

În urma evenimentului, doi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au fost duși la spital de ambulanțele SMURD și SAJ. „Două persoane au avut nevoie de asistență medicală, este vorba de o femeie în vârstă de aproximativ 20 de ani și un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani care au suferit multiple traumatisme. Ambele victime au fost transportate la UPU Sibiu conștiente”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu. Bărbatul a suferit un traumatism de șold și unul de umăr, potrivit SAJ Sibiu.