accident cu fugă de la locul faptei la roșia: biciclist ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de marți, 17 martie, în jurul orei 17:45, în localitatea Roșia, județul Sibiu.

Potrivit primelor informații, evenimentul a avut loc pe strada Gării, la intersecția cu strada Creangă. După efectuarea cercetărilor, s-a stabilit că un șofer în vârstă de 67 de ani, din Roșia, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la dreapta și a intrat în coliziune cu un tânăr în vârstă de 19 ani care se deplasa cu bicicleta.

După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, însă a fost identificat ulterior de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu, pe raza aceleiași localități.

În urma impactului, biciclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.