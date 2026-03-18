Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de marți, 17 martie, în jurul orei 17:45, în localitatea Roșia, județul Sibiu.
Potrivit primelor informații, evenimentul a avut loc pe strada Gării, la intersecția cu strada Creangă. După efectuarea cercetărilor, s-a stabilit că un șofer în vârstă de 67 de ani, din Roșia, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la dreapta și a intrat în coliziune cu un tânăr în vârstă de 19 ani care se deplasa cu bicicleta.
După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei, însă a fost identificat ulterior de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu, pe raza aceleiași localități.
În urma impactului, biciclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
- Singura comună din Sibiu fără medic de familie. Oamenii merg zeci de kilometri pentru o rețetă: ”E dureros” / video foto acum 18 minute
- Neregulă descoperită în trafic la Sibiu: șofer tras imediat pe dreapta acum 40 de minute
- Noua generație de lideri din Sibiu: 15 tineri selectați într-un program special acum 40 de minute
- Accident cu fugă de la locul faptei la Roșia: biciclist ajuns la spital acum o oră
- Trecerea peste calea ferată din Mohu, deteriorată: zeci de localnici cer reparații urgente acum o oră