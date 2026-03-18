acțiune inedită la biserica din curtea spitalului județean sibiu: cruci pictate de copii, duse în saloanele bolnavilor / foto

În Duminica a treia din Postul Mare, numită în tradiția Bisericii Ortodoxe „Duminica Sfintei Cruci”, la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din cadrul Spitalului Județean din Sibiu s-au sfințit crucile pictate de copii în cadrul unui atelier organizat sâmbătă, 14 martie.

La activitate au participat 15 copii cu vârste între 4 și 15 ani, îndrumați de profesoara Anca Costea.

Atelierul a oferit celor mici oportunitatea de a se familiariza cu arta sacră și de a înțelege mai profund semnificația duhovnicească a Sfintei Cruci în viața creștină, mai ales în perioada Postului Mare.

Potrivit site-ului Mitropolia Ardealului, crucile realizate de copii și sfințite în cadrul slujbei religioase vor fi așezate în saloanele pacienților, aducând un mesaj de mângâiere și nădejde celor aflați în suferință.

Prin această activitate, copiii au reușit să îmbine creativitatea artistică cu trăirea credinței, contribuind totodată la sprijinul duhovnicesc al pacienților internați. Atelierul a fost un prilej de bucurie și implicare a tinerilor în viața Bisericii și în slujirea aproapelui.