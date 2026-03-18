ambulanță lovită de o mașină de gunoi pe dn7 între sibiu și vâlcea / foto

O ambulanță care transporta un pacient la spital a fost lovită de o mașină de gunoi pe DN7 între Râmnicu Vâlcea și Sibiu.

Accidentul s-a produs pe Drumul Național 7, pe raza localității Bujoreni. O ambulanță care transporta la spital un pacient preluat dintr-un alt accident de pe DN7 a fost lovită de o mașină de gunoi.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 58 de ani, din localitatea Runcu, în timp ce conducea un vehicul de salubrizare, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers, moment în care ar fi fost acroșat de o ambulanță condusă de un bărbat de 63 de ani, din orașul Brezoi. Ambulanța se afla în misiune, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase, transportând un pacient în vârstă de 77 de ani, din localitatea Budești, victimă a unui accident rutier produs în cursul acestei dimineți, pe raza localității Câineni”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În zona producerii accidentului, traficul rutier s-a desfășurat pe o singură bandă, alternativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă.