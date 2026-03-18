Un tânăr de 21 de ani din satul Verșeni, județul Iași, a fost condamnat la 6 ani și o lună de închisoare de către Judecătoria Pașcani, după ce a încercat să jefuiască locuința unei vecine și a fost identificat rapid de anchetatori din cauza unei greșeli banale: și-a uitat borseta cu actul de identitate la locul faptei.

Potrivit Adevărul , tânărul era deja cunoscut autorităților, având la activ nouă condamnări anterioare pentru infracțiuni precum furt calificat, furt în scop de folosință, evadare și conducere fără permis. Jaf eșuat și identificare rapidă Incidentul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 mai 2022. Tânărul a sărit gardul locuinței unei femei pe care o cunoștea, a observat că geamul băii era deschis și, folosind un cuțit, a tăiat plasa de insecte. S-a ascuns în curte timp de aproximativ două ore, așteptând ca proprietara să adoarmă. Ulterior, a pătruns în casă prin fereastra băii și a ajuns în bucătărie, unde, potrivit sursei citate, a început să caute bunuri de valoare. În timp ce răscolea prin casă, i s-a făcut foame și a mâncat brânză, cașcaval și ciocolată din frigider.

A găsit și cheia mașinii din curte, pe care a luat-o, continuând să caute bani. Planul i-a fost însă dat peste cap de proprietară, care nu dormea și a ieșit pe hol pentru a scoate rufele din mașina de spălat. Surprins, tânărul s-a ascuns după un cuier, dar a fost observat imediat de femeie. Cu cuțitul în mână, i-a cerut acesteia bani și telefonul mobil. Femeia nu s-a pierdut cu firea și s-a retras spre dormitor, unde a încercat să se baricadeze.

Între cei doi a avut loc o luptă de aproximativ zece minute în pragul ușii, timp în care victima a încercat să închidă ușa, iar agresorul a încercat să o forțeze. În timpul altercației, tânărul s-a rănit la o mână, iar femeia a reușit să activeze sistemul de alarmă al locuinței. Speriat, acesta a fugit pe ușa principală, luând cu el doar cheia mașinii. Borseta uitată și probele decisive După incident, victima și-a anunțat fiica, care a alertat poliția.

Ancheta a avansat rapid: femeia l-a recunoscut pe agresor, iar anchetatorii au descoperit amprentele acestuia pe un ambalaj din bucătărie. În magazia locuinței, polițiștii au găsit o borsetă neagră ce conținea mănuși, șurubelnițe, un clește și actul de identitate al tânărului. În timpul audierilor, acesta a recunoscut că borseta îi aparține și că a uitat-o la locul faptei.

Judecătorii au remarcat lipsa de remușcări a inculpatului și faptul că, în ciuda numeroaselor condamnări anterioare, acesta a continuat să comită infracțiuni. De asemenea, instanța a subliniat că folosirea cuțitului în timpul incidentului ar fi putut avea consecințe grave.

Pentru tâlhărie calificată, instanța l-a condamnat la trei ani de închisoare, la care s-a adăugat o treime din pedepsele anterioare, rezultând o pedeapsă finală de 6 ani și o lună de închisoare. După eliberare, tânărul nu va avea voie timp de trei ani să se apropie de victimă. Sentința pronunțată de Judecătoria Pașcani nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Iași.