autostradă de 2,5 km în românia: proiectul costă 400 de milioane de lei

O nouă autostradă de 2,5 kilometri va conecta Autostrada A0 de viitorul Terminal 2 al Aeroportului Otopeni, investiția fiind estimată la peste 400 de milioane de lei. Lucrările ar putea fi gata până în 2029, cu mult înainte ca noul terminal să fie finalizat.

Proiectarea și execuția unei noi secțiuni de autostradă care va lega inelul de centură A0 de viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă-Otopeni au fost lansate în procedură de licitație, potrivit HotNews.ro. Investiția este estimată la peste 400 de milioane de lei, iar noua autostradă va avea o lungime de 2,55 kilometri, cu termen de finalizare de aproape trei ani.

În timp ce pentru această conexiune rutieră procedurile sunt avansate, construcția noului Terminal 2 de pasageri de la Aeroportul Otopeni nu a intrat încă în faza de proiectare. Compania Națională de Investiții Rutiere a transmis spre validare către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru licitația Drumului Expres ce va lega Autostrada A0 București Nord de viitorul terminal.

Directorul General al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, a declarat: „Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute un drum care pe rețeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanță de 16-20 kilometri. Realizarea conexiunii rutiere va deservi în primă fază comunitățile din zona localității Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând, va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni.”

Traseul acestei legături rutiere se desfășoară pe teritoriul județului Ilfov, în UAT Tunari, și se desprinde de la kilometrul 29 al Autostrăzii A0 printr-un nod rutier de tip treflă. Proiectul include și o conexiune cu Drumul Județean 200 B Tunari-A0-Balotești, realizată printr-un sens giratoriu.

Termenul de finalizare al autostrăzii și stadiul Terminalului 2

Într-un scenariu optimist, noua șosea de mare viteză ar putea fi finalizată în 2029. În schimb, construcția noului Terminal 2 și a facilităților aeroportuare pentru extinderea Aeroportului Otopeni nu are șanse reale de a fi gata până la acea dată. Compania Aeroporturi București a lansat în aprilie 2025 licitația pentru proiectarea Terminalului 2, cu o valoare estimată la 40 de milioane de euro. Până în septembrie 2025 au fost depuse nouă oferte, însă nici până la data de miercuri, 18 martie 2026, nu a fost desemnat un câștigător și nu a fost semnat contractul.

În lipsa unui contract de proiectare, execuția lucrărilor va trebui licitată separat, iar construcția efectivă va dura cel puțin 24 de luni. Astfel, șansele ca Terminalul 2 să fie gata până în 2030 sunt foarte mici.

Caracteristicile viitorului Terminal 2 și facilitățile conexe

Conform documentației Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 176.000 de metri pătrați și va fi dimensionat pentru un trafic prognozat de 30 de milioane de pasageri anual în 2040. La orele de vârf, terminalul va putea procesa până la 6.500 de pasageri pe oră.

Terminalul va oferi facilități comparabile cu marile aeroporturi europene: cel puțin 48 de standuri noi de parcare pentru aeronave, minimum 20 de punți de îmbarcare, spații generoase pentru pasageri, sisteme moderne de benzi de bagaje pentru sosiri și plecări, echipamente de control de securitate, fluxuri separate pentru aprovizionare, sisteme de informare a pasagerilor, iluminare ambientală, acustică optimă, climatizare eficientă și semnalizare intuitivă. De asemenea, vor exista saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene, saloane VIP și zone comerciale, toate proiectate pentru a atinge „IATA Optimum Level of Service”, potrivit CNAB.

Pe lângă terminalul propriu-zis, proiectul prevede noi căi de rulare pentru aeronave, turn de control, remiză PSI, zone pentru handling, clădiri administrative, stații de transformare, stații de epurare a apelor și parcări auto pentru pasageri. Va fi realizată și o rețea complexă de drumuri de acces, atât în zona de landside, cât și în cea de airside, cu drumuri și pasaje subterane care vor asigura conexiunea între terminalul actual și cel viitor.

Noul terminal va dispune de stații moderne pentru taxiuri și transport public, precum și de zone speciale pentru autocare, pentru a evita congestiile de trafic. De asemenea, va fi conectat atât la infrastructura rutieră, cât și la cea feroviară, conform planurilor CNAB.