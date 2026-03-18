avrigul organizează o amplă acțiune de ecologizare cu voluntari, sâmbătă, 28 martie

O nouă acțiune de ecologizare va avea loc sâmbătă, 28 martie 2026, începând cu ora 08:00, la inițiativa Primăriei Avrig, în cadrul campaniei „Împreună facem Avrigul curat!”. Potrivit Primăriei Orașului Avrig, mai multe echipe de voluntari vor acționa în zonele vulnerabile din Avrig și din localitățile aparținătoare.

Zonele vizate pentru ecologizare includ râul Avrig, de la intrarea în oraș până la Podul de Fier, atât pe malul stâng, cât și pe cel drept, precum și segmentul dintre podul de la intrare și Târgul de animale. De asemenea, vor fi curățate malurile râului de la Podul de Fier spre Olt, zona din apropierea fostei gropi de gunoi, Valea Avrigului (de la târgul de animale până la primul punct de colectare deșeuri reciclabile și menajere), strada Râului (grădinile fără construcții), zona ACH și zona Dutină.

În Săcădate, voluntarii vor acționa pe partea dreaptă și stângă a drumului Săcădate-Bradu, pe drumul Săcădate-Glâmboaca, la ieșirea spre Nucet și pe cele două pârâuri dintre Săcădate și Bradu. În Bradu, zonele vizate sunt spatele stației Peco, ieșirea spre Cașolț și ieșirea spre Sibiu.

În Mârșa, acțiunea de ecologizare va cuprinde zona haltei Mârșa, drumul spre Olt (Baraj), pârâul din interiorul localității (de la fosta fabrică de alcool până la calea ferată) și zona grădinilor. În Glâmboaca, voluntarii vor interveni pe drumul Glâmboaca–Săcădate (partea stângă) și la ieșirea spre Colun.

Cei care doresc să se alăture echipelor de voluntari pot anunța participarea pentru a fi puși în legătură cu un coordonator de zonă. Pentru informații suplimentare și înscrieri, organizatorii pun la dispoziție numărul de telefon 0748 871 850.

Acțiunea face parte din eforturile comunității de a menține orașul și localitățile aparținătoare curate, cu implicarea directă a cetățenilor și a voluntarilor.

Galerie Foto de la acțiunea precedentă